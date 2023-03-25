AK Parti aday adaylarından bağış rekoru! Aday adayları AFAD’da 100 milyon TL bağışladı

AK Parti milletvekili aday adayları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatını yerine getirdi. Aday adaylığı için getirilen bağış koşulu sayesinde AFAD'ın Deprem Yardım Kampanyası'na 100 milyon lira gönderildi.

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