23 Mart 2023, Perşembe
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Milli Muharip Uçak piste çıktı! Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı dengeleri nasıl değiştirecek?
Savunma Sanayii’nde atılan tarihi adımlara bir yenisi eklendi. Türkiye'nin en önemli teknoloji geliştirme projesi olan Milli Muharip Uçak’ın hangardan çıkmasının ardından ilk görüntüleri de paylaşıldı. Peki Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı dengeleri nasıl değiştirecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar değerlendirdi.