İYİ Parti HDP taleplerine ne diyecek? İYİ Parti'de "Kılıçdaroğlu" çatlağı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına gidilen yolda yaşanan gelişmeler HDP'nin 6’lı koalisyonu nasıl dizayn ettiğini gözler önüne serdi. Millet İttifakı’nın adayına gel-git yapan HDP’nin terör örgütü elebaşı “Öcalan’a özgürlük” sloganları ise her geçen gün artıyor. ‘CHP HDP ile görüşebilir ama masaya getiremez’ diyen Meral Akşener ise sessizce bekliyor. Öte yandan İYİ Parti'de "Kılıçdaroğlu'nun adaylığı" için grup kararı alındı. Yavuz Ağıralioğlu toplantıya katılmadı, Koray Aydın erken ayrıldı. Peki İYİ Parti HDP taleplerine ne diyecek? İYİ Parti HDP'yi kabullendi mi? HDP'nin "Öcalan'a özgürlük" mesajına cevap verilecek mi? Siyasetin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve avukat Serkan Toper değerlendirdi.

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