Küçük Ahmet’in durumu nasıl? Asrın felaketinde annesini ve 5 kardeşini kaybetti

Onları almaya çalıştım. O sırada annem bana seslendi ve onları almamı söyledi. Abimle beraber gittik ama kapıyı açamadık. O sırada kapı kırıldı abimle beraber aşağı koştuk. Kardeşimizi unutmuşuz o sırada o yukarı çıktı. Ben aşağı doğru gittim. O sırada hiçbir şey göremedim, her yer simsiyah oldu.