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Küçük Ahmet'in durumu nasıl? Asrın felaketinde annesini ve 5 kardeşini kaybetti

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 11.03.2023 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023
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Küçük Ahmet’in durumu nasıl? Asrın felaketinde annesini ve 5 kardeşini kaybetti

Asrın felaketinde 11 yaşındaki Ahmet Kala, annesinin yanı sıra 5 kardeşini kaybetti. Suriyeli küçük çocuk enkaz altında kalan ailesi için enkaz başına geçip Kur-an'ı Kerim okumasıyla hafızalara kazınmıştı. Peki şimdi durumu nasıl? Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

11 yaşındaki Ahmet Kala, asrın felaketinde annesi ve 5 kardeşini kaybetti. Günlerce enkaz başında annesi ve kardeşleri için Kur'an okumasıyla hafızalara kazındı. Ahmet Kala ve ailesi Hatay Antakya'da 3 katlı bir apartmanda yaşıyordu. Ailesinden geriye bir tek babası kaldı. Depremde hayatını kurtaran annesiydi.

Annesinden kalan tek hatıra ise enkazda bulduğu çantası oldu. Annesi küçük Ahmet'e "bir gün ölürsem ağlama, ağlarsan huzur bulamam" demişti. Ahmet, annesi ve kardeşleri için ağlamıyor. Kur'an okumayı kendi kendine internetten izleyerek öğrenen Suriyeli Ahmet, enkaz başında Mü'min suresini okudu.

Küçük Ahmet A Haber'e özel açıklamalarda bulundu:

"Ben annem ve kardeşlerim oturuyorduk. Yeni kız kardeşim olmuştu 1 aylık. Diğer kardeşim 5 yaşındaydı. İkisi uyuyordu. Biz annemlerle oturuyorduk. Ben gittim o sırada yemek yiyecektim. Deprem oldu, annem bağırdı. Ben hemen kardeşlerimin yanına koştum.

Onları almaya çalıştım. O sırada annem bana seslendi ve onları almamı söyledi. Abimle beraber gittik ama kapıyı açamadık. O sırada kapı kırıldı abimle beraber aşağı koştuk. Kardeşimizi unutmuşuz o sırada o yukarı çıktı. Ben aşağı doğru gittim. O sırada hiçbir şey göremedim, her yer simsiyah oldu.

Ben Kur'an-ı Kerim'i kendim için okumadım, şehitler için okudum. Enkaz altında kalanlar için okudum. Kalpleri rahat olsun diye okudum."

Küçük Ahmet A Haber’e konuştu? Neden Kur’an okudu KÜÇÜK AHMET A HABER'E KONUŞTU? NEDEN KUR'AN OKUDU
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