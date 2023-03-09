09 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar A Haber'e konuştu: Devletimiz ve milletimiz ayakta

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar A Haber'e konuştu: Devletimiz ve milletimiz ayakta

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 09.03.2023 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023
ABONE OL
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar A Haber’e konuştu: Devletimiz ve milletimiz ayakta

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay'da A Haber'e açıklamalarda bulundu. İlk andan itibaren büyük gayret içindeyiz ifadelerini kullanan Bakan Akar, "Yaraları birlikte saracağız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay'da A Haber'e açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"DEVLETİMİZ VE MİLLETİMİZ AYAKTA"

Büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. İlk andan itibaren devletimiz ayakta milletimiz ayakta. Devletimz ve milletimiz tek yumruk tek yürek olarak büyük bir gayret içerisindeyiz.


"YALAN HABERLERE İTİBAR EDİLMEMELİ"

Bazı gerçek olmayan haberlerle yorumlarla milletimizin kafasını karıştıranlar var. Bunların hiçbiri doğru değil. Buna itibar etmemek lazım.
Mehmetçik ilk andan itibaren TSK bölgede seferber oldu. Milletinin yanındadır emrindedir. Yarayı sarmak için elinden gelen her türlü gayreti devletimizle birlikte milletimizle birlikte yapmıştır yapacaktır.

Bakan Akar A Haber’e konuştu BAKAN AKAR A HABER'E KONUŞTU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA