Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar A Haber’e konuştu: Devletimiz ve milletimiz ayakta

İşte o açıklamalardan satır başları;

"DEVLETİMİZ VE MİLLETİMİZ AYAKTA"



Büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. İlk andan itibaren devletimiz ayakta milletimiz ayakta. Devletimz ve milletimiz tek yumruk tek yürek olarak büyük bir gayret içerisindeyiz.



"YALAN HABERLERE İTİBAR EDİLMEMELİ"

Bazı gerçek olmayan haberlerle yorumlarla milletimizin kafasını karıştıranlar var. Bunların hiçbiri doğru değil. Buna itibar etmemek lazım.

Mehmetçik ilk andan itibaren TSK bölgede seferber oldu. Milletinin yanındadır emrindedir. Yarayı sarmak için elinden gelen her türlü gayreti devletimizle birlikte milletimizle birlikte yapmıştır yapacaktır.