06 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Masaya İYİ Parti'nin yerine HDP mi oturacak? Canlı yayında çarpıcı sözler: Protez siyaseti! Siyasi sis bulutu dağılıyor

Masaya İYİ Parti'nin yerine HDP mi oturacak? Canlı yayında çarpıcı sözler: Protez siyaseti! Siyasi sis bulutu dağılıyor

Son dakika haberi... Meral Akşener'siz 5'li masa bugün adayını duyuracak. Meral Akşener şimdi ne yapacak? 5'li masa İYİ Parti sonrası HDP ile mi yola devam edecek? 6'lı koalisyon aslında neden dağıldı? Masada HDP'ye kontenjan mı açıldı? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Hukukçu Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 06.03.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 11:23
  • 1
  • 55
Masaya İYİ Parti’nin yerine HDP mi oturacak? Canlı yayında çarpıcı sözler: Protez siyaseti! Siyasi sis bulutu dağılıyor

HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekten rahatsız olan ve cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamayacağını düşünen Meral Akşener 6'lı koalisyonu dağıttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 55
Masaya İYİ Parti’nin yerine HDP mi oturacak? Canlı yayında çarpıcı sözler: Protez siyaseti! Siyasi sis bulutu dağılıyor

BOŞ KALAN SANDALYEYE HDP TALİP

Akşener'in masadan kalkmasıyla boşalan sandalyeye ise HDP hiç olmadığı kadar talip. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu başta olmak üzere masanın diğer paydaşlarına mesaj gönderdi. Kulislere göre Sancar'ın açıklamaları açılan kontenjana biz girelim mesajı taşıyor.

  • 3
  • 55
Masaya İYİ Parti’nin yerine HDP mi oturacak? Canlı yayında çarpıcı sözler: Protez siyaseti! Siyasi sis bulutu dağılıyor

Meral Akşener'siz 5'li masa bugün adayını duyuracak. Meral Akşener şimdi ne yapacak? 5'li masa İYİ Parti sonrası HDP ile mi yola devam edecek? 6'lı koalisyon aslında neden dağıldı? Masada HDP'ye kontenjan mı açıldı? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Hukukçu Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

  • 4
  • 55
Masaya İYİ Parti’nin yerine HDP mi oturacak? Canlı yayında çarpıcı sözler: Protez siyaseti! Siyasi sis bulutu dağılıyor

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu: Siyaset ciddi bir iş. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Türkiye'nin milli birliğini de temsil eden en ciddi iş. Dolayısıyla televizyon ekranından bir güzellik yarışmasına aday seçer gibi isim seçmek hakikatten hem siyasetin ciddiyetine hem muhalefete umut bağlayanlara hem de masayı dağıtıp sonrasına ilişkin B, C planı olmadığını ortaya koyan ama Türkiye'yi yönetecek siyaset iddiasında bulunanlara da yakışmıyor.

  • 5
  • 55
Masaya İYİ Parti’nin yerine HDP mi oturacak? Canlı yayında çarpıcı sözler: Protez siyaseti! Siyasi sis bulutu dağılıyor

Bugün gelinen noktada özellikle muhalefete umut bağlayanlar bakımından büyük bir düş kırıklığıdır bu. Demokrasi açısından da çok düşündürücüdür.