Masaya İYİ Parti’nin yerine HDP mi oturacak? Canlı yayında çarpıcı sözler: Protez siyaseti! Siyasi sis bulutu dağılıyor

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu: Siyaset ciddi bir iş. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Türkiye'nin milli birliğini de temsil eden en ciddi iş. Dolayısıyla televizyon ekranından bir güzellik yarışmasına aday seçer gibi isim seçmek hakikatten hem siyasetin ciddiyetine hem muhalefete umut bağlayanlara hem de masayı dağıtıp sonrasına ilişkin B, C planı olmadığını ortaya koyan ama Türkiye'yi yönetecek siyaset iddiasında bulunanlara da yakışmıyor.