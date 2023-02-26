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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez A Haber'de! Deprem bölgesinde enerji sıkıntısı var mı?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 26.02.2023 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez A Haber’de! Deprem bölgesinde enerji sıkıntısı var mı?

Son dakika haberi... Konteyner kentlerin kurulumu ne durumda? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, "Deprem bölgesinde elektrik arzı büyük ölçüde tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

İlk anda arama-kurtarma faaliyetlerine yoğunlaştık. Akabinde de geçici barınma ile alakalı konularla meşgul oluyoruz. İlk etapta çadırlarımızı kurduk. Bir taraftan konteyner alanlarının yerleşeceği noktaları belirliyoruz.

Konteyner alanları bizim belki bu kalıcı konutlar yapılıncaya kadarki geçici olarak yaşamımızı hayatımızı devam ettireceğimiz noktalar. Onların altyapısını da hazırlamak gerekiyor. Elektrik, su, atık su gibi ihtiyaçların da baştan belirleyip oralara getirmemiz gerekiyor. Bir taraftan sosyal donatı alanları kısıtlı da olsa yine konteyner kentlerde yapıyoruz.

Kalıcı konutların altyapılarını hazırlıyoruz.

Değişik şehirlerden konteynerlerimiz stoktakiler zaten hemen olay mahallerine gönderildi. Bir taraftan da seri bir şekilde AFAD'ımız konteyner imalatı yapabilen sanayicilerle görüşerek o bağlantıları yaptılar. Onlar da imalatlarını tamamladıkça da tüm deprem bölgelerine bu konteynerleri ulaştırıyorlar.

Yurt dışından bir takım yardımlar bağışlar geliyor. Yine yurt dışından gelen gelenlerin büyük bir kısmı da İskenderun'daki limanları kullanmak suretiyle bölgelere intikal ettiriliyor. Çalışmalar hızlı ve eşzamanlı olarak devam ediyor.

DEPREM BÖLGESİNDE ENERJİ SIKINTISI VAR MI?

Üst yapıdakileri görebiliyoruz hasarları ama hemen hemen benzer şekilde altyapıda da ciddi hasarlarımız oldu. Hem elektrik hem doğal gaz tarafında. Özellikle doğal gaz tarafında iletim hatlarımız ki bu bölgede birçok ilimizi besleyen ana iletim hatlarımız vardı, onlardan yaklaşık 20 tanesi ciddi hasar aldı.

Deprem olduktan sonra da suretle teknik ekiplerimizi olay yerlerine hasar noktalarına sevk ettik. Suretle tamir çalışmalarına başladılar ilk 4-5 gün içerisinde de doğal gaz ana iletim hatlarındaki problemleri giderdik hamdolsun. Şehir girişlerine kadar bu gazı getirdik. Ancak evlerimize iş yerlerimize gelmesi için şehir içerisindeki gaz ya da elektrik tarafında elektrik dağıtım şirketlerinin yapması gerek işler kontroller vardı. Orada da depremin ilk günlerinde arama-kurtarma çalışmaları bir taraftan devam ettiği için can ve mal emniyeti açısından hasarın yoğun olduğu enkazların yoğun olduğu yerlerde biz tedbir amaçlı elektrik ve doğal gazı vermedik. Şimdi arama-kurtarma çalışmaları bitti artık enkaz kaldırma çalışmaları başlıyor. Bir taraftan da artık hem elektrik tarafından hem de gaz tarafında şebekelere elektrik ve gaz verilme çalışmaları başladı. Elektrikte biraz daha ileri seviyedeyiz.

Deprem bölgesinde elektrik arzı büyük ölçüde tamamlandı.

Doğal gaz tarafında kapınıza kadar gazın gelmesi yeterli değil. Çünkü binalar sarsıldı. İç tesisatlarda bir sorun olabilir endişesiyle ekiplerimiz tek tek binaların içine girerek ortak gaz hatlarını kolon hattı diye ifade ettiğimiz hatları test ediyorlar. O da yetmiyor dairelerin içerisinde kombilerimiz var dairenin içerisinde birisinin olması lazım ki biz o kontrolleri yapabilelim. Eğer yaşayan varsa kapılarını çalıp daire içerisindeki kontrolleri de yapıyoruz.

Deprem bölgesinde ısınma anlamında sıkıntı yaşanmıyor.

Biz depremden etkilenen bölgelere Türkiye Kömür İşletmeleri vasıtasıyla 45 bin ton civarında kömür sevk ettik. Bunlar çadır kentlerde kalan vatandaşlarımız veya hasarsız evinde oturuyor ısınma ihtiyaçlarını karşılamak için yine bu bölgelerden gelecek ilave talepleri de anında karşılama yoluna gidiyoruz.

KRUVAZİYER DEMİLER DEPREMZEDELERE AÇILDI

Bölgede 2 gemimiz var 2 gemi daha göndereceğiz.

Olayın yaşandığı ilk günlerde biz zaten bir tahsilat işi yapmayacağımızı ve 3 ay süreyle ertelediğimizi duyurmuştuk. Hasar durumlarına göre bu vatandaşlarımıza neler yapabiliriz bu çalışmaları da şu anda bir taraftan yürütüyoruz. İnşallah tamamlanır tamamlanmaz da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacak.

OHAL SÜRESİNCE GÜVENCE BEDELİ ÖDENMEYECEK

Aldığımız bir kararla güvence bedellerinin alınmaması gerektiğini ifade ettik. Şu an o vatandaşlarımız depremzede olduğunu e-Devlet'ten indirecekleri bir belgeyle belgelendirdiği takdirde Türkiye'nin herhangi bir yerinde elektrik doğal gaz aboneliği yaparken güvence bedeli ödemeyecekler.

TERSİ YÖNDE HAREKET EDEN FİRMALAR İÇİN

Gereği yapılır bedellerini öderler. Devletin aldığı bir karar var. Onlar da uymak zorunda.

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ

Çalışmalar eski hızına girdik. Ben de önümüzdeki hafta santrale de gidip bir değerlendirme toplantısı yapacağım.

1-2 haftalık bir gecikme var ama genel anlamda takvimde bir ekstra bir gecikme beklemiyoruz. Bu yıl sonuna kadar bitirmeyi planlıyorduk: Arkadaşlarla birlikte gözden geçireceğiz.

Deprem bölgesinde enerji sıkıntısı var mı? DEPREM BÖLGESİNDE ENERJİ SIKINTISI VAR MI?

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