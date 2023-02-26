Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez A Haber’de! Deprem bölgesinde enerji sıkıntısı var mı?

DEPREM BÖLGESİNDE ENERJİ SIKINTISI VAR MI?

Üst yapıdakileri görebiliyoruz hasarları ama hemen hemen benzer şekilde altyapıda da ciddi hasarlarımız oldu. Hem elektrik hem doğal gaz tarafında. Özellikle doğal gaz tarafında iletim hatlarımız ki bu bölgede birçok ilimizi besleyen ana iletim hatlarımız vardı, onlardan yaklaşık 20 tanesi ciddi hasar aldı.

Deprem olduktan sonra da suretle teknik ekiplerimizi olay yerlerine hasar noktalarına sevk ettik. Suretle tamir çalışmalarına başladılar ilk 4-5 gün içerisinde de doğal gaz ana iletim hatlarındaki problemleri giderdik hamdolsun. Şehir girişlerine kadar bu gazı getirdik. Ancak evlerimize iş yerlerimize gelmesi için şehir içerisindeki gaz ya da elektrik tarafında elektrik dağıtım şirketlerinin yapması gerek işler kontroller vardı. Orada da depremin ilk günlerinde arama-kurtarma çalışmaları bir taraftan devam ettiği için can ve mal emniyeti açısından hasarın yoğun olduğu enkazların yoğun olduğu yerlerde biz tedbir amaçlı elektrik ve doğal gazı vermedik. Şimdi arama-kurtarma çalışmaları bitti artık enkaz kaldırma çalışmaları başlıyor. Bir taraftan da artık hem elektrik tarafından hem de gaz tarafında şebekelere elektrik ve gaz verilme çalışmaları başladı. Elektrikte biraz daha ileri seviyedeyiz.

Deprem bölgesinde elektrik arzı büyük ölçüde tamamlandı.

Doğal gaz tarafında kapınıza kadar gazın gelmesi yeterli değil. Çünkü binalar sarsıldı. İç tesisatlarda bir sorun olabilir endişesiyle ekiplerimiz tek tek binaların içine girerek ortak gaz hatlarını kolon hattı diye ifade ettiğimiz hatları test ediyorlar. O da yetmiyor dairelerin içerisinde kombilerimiz var dairenin içerisinde birisinin olması lazım ki biz o kontrolleri yapabilelim. Eğer yaşayan varsa kapılarını çalıp daire içerisindeki kontrolleri de yapıyoruz.