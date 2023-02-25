Asrın felaketi tarımı da vurdu! Depremzede 100 ton kabağı satmak istiyor

Biz bu kabakları köylünün verdiği borç paralarla aldık ve bir an önce satılmasını istiyoruz. Köylülere de borcun ödenmesini istiyorum. Bölge halkı olarak bizim tek geçim kaynağımız kabak. Bu ürün askeri ve diğer yemekhaneler, pastaneler ve restoranlara satılabiliyor.