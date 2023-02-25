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Asrın felaketi tarımı da vurdu! Depremzede 100 ton kabağı satmak istiyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 25.02.2023 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023
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Asrın felaketi tarımı da vurdu! Depremzede 100 ton kabağı satmak istiyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde deprem tarımsal üretime de büyük zarar verdi. Çiftçiler kurtarabildikleri ürünleri satmak istiyor. Yaşadıkları durumu A Haber muhabiri Hakan Süer’in konuğu olan çiftçi Mehmet Ergin anlattı.

A Haber ekipleri Hatay'ın Samandağ ilçesi Yeşilköy mevkiine gitti ve çiftçilerin durumu ekrana taşıdı. Bölgede beyaz kabak olarak bilinen çıtır kabak olarak da adlandırılan ürünün üretimi oldukça fazla. Depremle birlikte beyaz kabak ciddi anlamda hasar gördü. Elde kalan 100 ton kabak var.

Kabaklar depremzedeler tarafından muhafaza altına alınmış durumda. Bu ürünlerin bir an önce elden çıkarılması gerekiyor çünkü çiftçiler geçimlerini bunun üzerinden yapıyor. A Haber'de çiftçilerin yaşadığı durumu ekrana taşımak için bu bölgeye gitti ve yaşananları canlı yayında gösterdi.

Çiftçi Mehmet Ergin'in A Haber mikrofonlarına söyledikleri:

200 ton kadar kabağımız enkaz altında kaldı. Elimizde 100 ton kadar kabak kaldı. Biz 7 kişi eğitim alıyoruz ve tek geçimimiz bu kabaktır. Evimizi göçük altında kaldı. Ben devletimin ve halkımın sesimi duymasını istiyorum.

Biz bu kabakları köylünün verdiği borç paralarla aldık ve bir an önce satılmasını istiyoruz. Köylülere de borcun ödenmesini istiyorum. Bölge halkı olarak bizim tek geçim kaynağımız kabak. Bu ürün askeri ve diğer yemekhaneler, pastaneler ve restoranlara satılabiliyor.

Bizim ev göçük altında kaldı şimdi kiralık bir yerde bu kabakları muhafaza ediyoruz. Bu ürünleri satıp borçlarımızı ödemek istiyoruz.

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Depremzede elindeki kabağı satmak istiyor DEPREMZEDE ELİNDEKİ KABAĞI SATMAK İSTİYOR

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