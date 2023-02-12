Büyük yıkım köyleri de vurdu! Helikopterle yardım taşınıyor
Kahramanmaraş merkezli depremde kent merkezleri ve ilçelerde büyük yıkım var. Köyler de durum çok farklı değil. Mehmetçik, helikopterlerle yardım malzemesi ulaştırıyor. Birçok köyde çadırlar da kuruldu. Çünkü evlerin çoğu yerle bir. Sağlam görünenlere girmek ise riskli. Ama psikolojik yıkım çok daha ağır.
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kent merkezlerinin yanı sıra köylerde de büyük yıkım oldu. Mehmetçik bölgedeki tüm köylere helikopterlerle yardım taşıyor.
Köylerde akrabalarını, mallarını ve hayvanlarını kaybeden vatandaşlar, "Bitti yani. Her şey bitti hayat. Yani sanki yeni bir dünyaya geldik." dedi. Aslında felaketin, birkaç kelimelik özeti bu. Kısacık ama çok ağır. Ne bedene, ne ruha sığamayacak kadar ağır.
Kent merkezleri ve ilçelerde, enkaza dönen binlerce bina var. Köylerde de durum çok farklı değil... Hatta bazılarında neredeyse, taş taş üstünde kalmamış durumda.
A Haber ekipleri Gaziantep Ataköy Köyü'ne gitti. Depremle birlikte buradaki ev yerle bir olmuş. Ağır hasar alan çok fazla ev de var. Adıyama'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı Köyü'nde de durum farklı değil. Burada da evlerin yüzde yetmişe yakını yıkıldı. Köyde özellikle kerpiçten yapılan evler yerle bir oldu. Yeni yapılan binalar ise az hasar gördü ancak ağır hasar alan binalara da var.
Yerin yaklaşık 3 metre kaydığını gözler önüne seren görüntüler var. Gölbaşındaki göl de buraya kadar yükselmiş durumda. Mehmetçik ise bölgedeki tüm köylere helikopterlerle yardım malzemesi taşıyor. Askerlerimizin köylere ulaştırdığı o çadırları şimdi köylüler kuruyor.
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