Büyük yıkım köyleri de vurdu! Helikopterle yardım taşınıyor

A Haber ekipleri Gaziantep Ataköy Köyü'ne gitti. Depremle birlikte buradaki ev yerle bir olmuş. Ağır hasar alan çok fazla ev de var. Adıyama'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı Köyü'nde de durum farklı değil. Burada da evlerin yüzde yetmişe yakını yıkıldı. Köyde özellikle kerpiçten yapılan evler yerle bir oldu. Yeni yapılan binalar ise az hasar gördü ancak ağır hasar alan binalara da var.