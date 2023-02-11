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Kahramanmaraş'ta dağ için için yanıyor! Bölge halkı tedirgin! Acil açıklama bekliyorlar
Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından Göksun ilçesindeki Büyükkızılcık köyündeki dağın yanmaya başlaması şaşkınlığa sebep oldu. Dağın görüntüsünü çeken bir vatandaş, "Şu anda kocaman dağ yanıyor. Eskiden hiçbir şekilde böyle bir şey yoktu. Çok değişik şeyler oluyor burada" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 11.02.2023 10:56Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 10:56