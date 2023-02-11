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Kahramanmaraş'ta dağ için için yanıyor! Bölge halkı tedirgin! Acil açıklama bekliyorlar

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından Göksun ilçesindeki Büyükkızılcık köyündeki dağın yanmaya başlaması şaşkınlığa sebep oldu. Dağın görüntüsünü çeken bir vatandaş, "Şu anda kocaman dağ yanıyor. Eskiden hiçbir şekilde böyle bir şey yoktu. Çok değişik şeyler oluyor burada" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 11.02.2023 10:56 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 10:56
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Kahramanmaraş’ta dağ için için yanıyor! Bölge halkı tedirgin! Acil açıklama bekliyorlar

Köylülerin 'Kuş Kayası' dediği dağ, adeta yanardağ gibi yanıyor. Yaşananları sosyal medya hesabından paylaşan bir vatandaş, bölge halkının endişe düştüğünü belirtti.

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Kahramanmaraş’ta dağ için için yanıyor! Bölge halkı tedirgin! Acil açıklama bekliyorlar

Konunun araştırılmasını isteyen vatandaş, bulunduğu yerin Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Büyükkızılcık köyü olduğunu anlatarak, "Kuş Kayası dediğimiz dağ, yanardağ gibi yanıyor. Bunu uzmanlara, yetkililere ulaştırır mısınız? Korkuyor halk ne olduğunu bilmiyor. Şu anda kocaman dağ yanıyor. Eskiden hiçbir şekilde böyle bir şey yoktu normal dağ. Önce şu alttaki siyah yerden bir petrol gibi, lav mı petrol mü çok değişik şeyler oluyor burada" diye belirtti.

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Kahramanmaraş’ta dağ için için yanıyor! Bölge halkı tedirgin! Acil açıklama bekliyorlar

KIRIKTAN 2000 C'DE KIZGIN, AKIŞKAN KARATAŞ PÜSKÜRTEREK YANARDAĞ OLUŞTU
Bu arada Prof. Dr. Övün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "M7,9'luk depremde çıkan güre (enerji) 1 megaton (1 milyon ton) TNT'ye eşdeğer (500 atom bombası) olması nedeniyle 41 km derinde taşbulamacını (mağmayı) devindirip Kahramanmaraş'ta oluşturduğu kırıktan 2000 C'de kızgın, akışkan karataş (bazalt) püskürterek yanardağ oluşturmuştur." diye belirtti.

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Kahramanmaraş’ta dağ için için yanıyor! Bölge halkı tedirgin! Acil açıklama bekliyorlar
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Kahramanmaraş’ta dağ için için yanıyor! Bölge halkı tedirgin! Acil açıklama bekliyorlar