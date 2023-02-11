Ailesinden 11 kişi hayatını kaybetti! AK Partili Hüseyin Yayman yaşadıklarını A Haber’e anlattı

Hüseyin Yayman şunları söyledi:

"Ne kadar yutkunsam ne kadar duygularımı kontrol etmek istesem de acılarımız çok taze. Yani üzülmemek ve ağlamamak elde değil. Gözyaşlarımızın pınarları kurudu. Bin yılda bir olan bir felaket bizim zamanımıza denk geldi. Burada bin yıl önce kurulan yapılar vardı. Bin yılda bir olan bir afet, tufan. Burada yaşadığım duyguları anlatmam. Yaşadıklarımız çok zor.