Ailesinden 11 kişi hayatını kaybetti! AK Partili Hüseyin Yayman yaşadıklarını A Haber’e anlattı
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 akrabasını kaybetti. Hüseyin Yayman yaşadıklarını A Haber’e anlattı.
AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Çiçek kokulu ablamı, sırdaşım abimi, kıymetli yengemi, değerli eniştemi, Emine halamı, yeğenlerim Bestami, Mehmet, Merve, Zehra'yı, dayımın eşi kızları dahil 11 yakınımı kaybettim. Acımızı, milletimizin acısını paylaşarak hafifletiyoruz. Bu büyük acıyı ancak büyük kardeşlikle aşarız.' ifadelerini kullandı.
AK Partili Hüseyin Yayman yaşadıklarını A Haber'e anlattı ve "Allah verdi, Allah aldı. Biz Allah'a inanıyoruz." diyerek depremzedelerin yanında olan devlete ve millete teşekkür etti.
Hüseyin Yayman şunları söyledi:
"Ne kadar yutkunsam ne kadar duygularımı kontrol etmek istesem de acılarımız çok taze. Yani üzülmemek ve ağlamamak elde değil. Gözyaşlarımızın pınarları kurudu. Bin yılda bir olan bir felaket bizim zamanımıza denk geldi. Burada bin yıl önce kurulan yapılar vardı. Bin yılda bir olan bir afet, tufan. Burada yaşadığım duyguları anlatmam. Yaşadıklarımız çok zor.
Yaşanan depreme mi üzülelim? Medeniyeler şehir olan Hatayımızın atom bombası düşmüşçesine yıkılmasına mı üzülelim? İnsanların çocuklarını geride bırakıp vefat etmesine mi üzülelim? Kimsesizler mezarlığına mı üzülelim? Yoksa ben kendi yakınlarıma mı üzülelim? Yani Allah yardımcımız olsun. Allah milletimize ve devletimize böyle bir afet yaşatmasın.
AĞLATAN SORU: BU ENKAZ NERESİ?
Burası abimin eviydi. Allah verdi, Allah aldı. Biz Allah'a inanıyoruz. Ölüm bir son değildir. Her canlı ölümü tadacaktır. Fakat burada mesele ne biliyor musunuz? İnsan iman etse de bunu bilse de zor oluyor. Duygularımız çok taze, Allah herkese sabır versin. Bu durum çok zor. Gerçekten ateş düştüğü yeri yakıyor. Hatıralarınız, hikayeleriniz. Burası iki ağabeyimin yaşadığı yer.
Buradan bir abim ve eşi sağ kurtuldu, bir abim ve eşi vefat etti. Demek ki yazgı böyleydi. Allah isteseydi onu da sağ çıkarırdı, ya da isteseydi diğeri de vefat ederdi. Abimin kız ve torunu vefat etti bir torunu sağ çıktı. Şimdi tedavi altında. Ablam ve abim aklıma geldiğinde ağlıyorum."
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