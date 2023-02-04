Tenis kortuydu şimdi iskele babasına dönüştü! İBB kaderine terk ettiği alan ne olacak?

Tenis kortu, İBB yönetiminin sözüne rağmen yapıldıktan üç ay sonra sökülmüş gelen tepkilerin ardından büyükşehir sözcülüğü kortun çok daha güzel işlerde kullanılacağını iddia etmişti. Ancak o tarihten bu yana, platformda hiçbir etkinlik yapılmadı.