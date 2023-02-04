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Tenis kortuydu şimdi iskele babasına dönüştü! İBB kaderine terk ettiği alan ne olacak?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 04.02.2023 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023
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Tenis kortuydu şimdi iskele babasına dönüştü! İBB kaderine terk ettiği alan ne olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir icraatı daha harabeye döndü ve kaderine terk edildi. Yaklaşık iki yıl önce tenis kortu yapılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte maç yaptığı yüzer platform şimdilerde iskele babasına dönüşmüş durumda. İstanbullular ise teknelerin bağlandığı yüzer platformun yeniden kullanılır hale getirilmesini istiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık iki yıl önce büyük bir reklam kampanyasıyla tenis kortuna dönüştürdüğü yüzer platform şimdi atıl durumda. Yemyeşil bir tenis kortuyken şimdiler teknelerin bağlandığı iskele babasına dönüştü.

Tenis kortu, İBB yönetiminin sözüne rağmen yapıldıktan üç ay sonra sökülmüş gelen tepkilerin ardından büyükşehir sözcülüğü kortun çok daha güzel işlerde kullanılacağını iddia etmişti. Ancak o tarihten bu yana, platformda hiçbir etkinlik yapılmadı.

Yaklaşık 2 yıl önce tenis müsabakasının yapıldığı yüzer platform şimdi Unkapanı Köprüsü'nün ayağında demirlemiş vaziyette tekneler bağlanıyor iskele babasına dönüşmüş ve kötü bir durumda.

Haliç'in görsel güzelliğine zarar veren atıl platform Unkapanı Köprüsü'nün sembolü haline gelen olta balıkçılarını da engelliyor. Yüzer platformun değerlendirilmesi isteyen İstanbullular, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine de tepkili.

Halkın A Haber mikrofonlarına söyledikleri:

- Böyle şey mi olur ne kadar kötü bir görüntü

- Burası tenis kortuydu şuraya bakın ne hale gelmiş

- Bu kadar kötü vaziyette olmamalı

- Misinamız takılıyor. Uzağa atamıyoruz, denizde bu olmaz

- Daha iyi şartlarda değerlendirilmeli

- Temizlenmeli ve kullanılmalı

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Tenis kortuydu iskele babası oldu! TENİS KORTUYDU İSKELE BABASI OLDU!

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