04 Şubat 2023, Cumartesi
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Fransa genelinde 42 bini çocuk 300 bin kişi sokaklarda yaşıyor! Fransa’daki Türklerden evsizlere yardım eli
Fransa genelinde 300 bin kişi sokaklarda yaşıyor. Üstelik onların arasında binlerce çocuk da var. Kimi bir köprü altında kimi ise bir binanın girişinde hayata tutunmaya çalışıyor. Aralarında Türklerin de olduğu gönüllüler ise onlar için adeta yardım seferberliği başlatmış durumda. A Haber muhabiri Ömer Aydın yaşananları ekrana taşıdı.