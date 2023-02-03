Altın fiyatlarında dalgalı seyir! İslam Memiş GRAM ALTIN için A Haber’de tarih ve rakam verdi: Yeni rekorlar bekliyoruz

GERİ ÇEKİLMELER ALIM FIRSATI

Şu anda gram altın / TL fiyatında bir miktar daha geri çekilme yaşanabilir kısa vade için bir iki hafta içinde. Bu kısa vadeli geri çekilmeler de uzun vade için mutlaka alım fırsatı verecektir.