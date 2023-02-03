Altın fiyatlarında dalgalı seyir! İslam Memiş GRAM ALTIN için A Haber'de tarih ve rakam verdi: Yeni rekorlar bekliyoruz
Son dakika altın fiyatları haberi... FED'in faiz kararının ardından altının ons fiyatı yükselişe geçti. Bugün ise geri çekilme yaşanıyor. Peki altında alım fırsatı mı, yatırımcı ne yapmalı? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek detayları aktardı. Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "2023 yılı altın yılı" ifadelerini kullanarak yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.
Dünya piyasalarının beklediği faiz kararını FED açıkladı. Faiz kararı açıklanır açıklanmaz ise piyasalar da etkilendi.
Dalgalanmalar devam etti. Bundan en çok etkilenen altın oldu. FED kararı sonrası yükselen altın düşüşe geçti.
Peki altın fiyatları ne durumda? Altın almalı mı? Satmalı mı? Alım için doğru zaman ne? Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"YENİ REKORLAR GÖRDÜK"
Dalgalı bir seyirde haftayı tamamlıyoruz. Altın fiyatlarında bu hafta yeni rekorlar gördük. Serbest piyasalarda 1.198 lira seviyesine kadar yükseldi ama şu anda 1.176 seviyesinde bir gram altın var. 22 liralık bir düşüşle haftayı tamamlıyoruz.
DALGALI SEYRİN NEDENİ NE?
Dalgalı bir seyirdeydik çünkü yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz. ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararları açıklandı.
Piyasaların genel beklentisi doğrultusunda FED 25 baz puanlık, Avrupa ve İngiltere Merkez Bankaları 50 baz puanlık faiz artırımları yaptı. Ancak FED Başkanının açıklamaları çok şahin tondaydı.
"SERT YÜKSELİŞLER GÖRDÜK"
Altın ve gümüş fiyatlarında sert yükselişler gördük. Altının ons fiyatı 1.957 dolar seviyesine kadar yükseldi ama şu anda 1.910 dolar seviyesinde. Neredeyse 48 dolarlık bir satış olduğunu gözlemliyoruz. Alım yönünde bir fırsat vereceği yönündeydi beklentimiz.
GERİ ÇEKİLMELER ALIM FIRSATI
Şu anda gram altın / TL fiyatında bir miktar daha geri çekilme yaşanabilir kısa vade için bir iki hafta içinde. Bu kısa vadeli geri çekilmeler de uzun vade için mutlaka alım fırsatı verecektir.
"YENİ REKORLAR BEKLİYORUZ"
Çünkü altın fiyatlarında yeni rekorlar bekliyoruz. 1.280 – 1.350 – 1.450 – 1.550 bu rakamları yıl içerisinde göreceğiz. Beklentimiz o yönde. Hazirandan sonra yukarı yönlü ataklar hızlanabilir.
GRAM ALTIN İÇİN ALIM FIRSATI
Gram altın fiyatında 1.150 – 1.160 serbest piyasalarda ekranlarda 1.140 lira seviyesi buraları bir alım fırsatı değerlendirilmeli.
2023 yılı altın yılı olduğunu söyleyebilirim.
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