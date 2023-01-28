28 Ocak 2023, Cumartesi
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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Kemal Kılıçdaroğlu 6’lı masa dışında adaylığını ilan edecek!
A Haber’de yayınlanan 'Satır Arası' programında 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin nabzı tutuldu. Barut fıçısına dönen 6’lı masada kaos zirveye tırmalıyor. AK Partili Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, canlı yayında bomba açıklamalar yaparak, "Kavga büyüdü pazartesi günü CHP’nin büyükşehir belediyeleri Ankara’ya çağrıldı ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme bildirisini açıklayacaklar." dedi. "CHP’liler meydan okuyacak Meral Akşener’e karşı" ifadelerine yer veren Sayan, "Kemal Kılıçdaroğlu 6’lı masa dışında adaylığını ilan edecek" kulis bilgisini paylaştı.