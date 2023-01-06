Allah’a imanın nişanesi TEVEKKÜL: Allah’a güvenmek, teslim olmak

KEMALATA ERMEK NE DEMEK?

Kemalata ermek herhangi bir şeyin tam olması, en iyisi durumuna gelmesi en olgun ve en yetişkin dönemde olmak anlamlarına gelmektedir.

SEYR-İ SÜLÜK NEDİR?

Adına Seyr-i Süluk denilen manevi yolculuk insanın Allah tarafından verilen gizli kabiliyetlerini ortaya çıkarmasına yardım eden sistemin adıdır. Bu süreç sonucunda insan "Hakkın" halifesi olabilecek kemale erer.