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Allah’a imanın nişanesi TEVEKKÜL: Allah’a güvenmek, teslim olmak

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Giriş Tarihi: 06.01.2023 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023
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Allah’a imanın nişanesi TEVEKKÜL: Allah’a güvenmek, teslim olmak

İslam, Allah'ın varlığına ve birliğine imandır. İmanın nişanelerinden biri de tevekkül, yani "tam bir teslimiyetle Allah'ı vekil kabul etmek, O'na sığınmak, O'na güvenmek" demektir. Yüce yaradan Kur'an-ı Kerim'de kullarına "Bana tevekkül edin" diye buyuruyor.

İmanın nişanesi tevekkül! Gecenin karanlığına ışık İMANIN NİŞANESİ TEVEKKÜL! GECENİN KARANLIĞINA IŞIK

Burası dünya... Burası imtihan yeri... Burada zorluklar, dertler, hüzünler eksik olmaz... İmtihan sırrı sebepler gecenin karanlık yüzü, oysa bir de ay ışığı var...

Daraldıysan şöyle bir derlen toparlan "Hasbunallah'u Ve Ni'mel Vekil" yani "Allah Bize Yeter, O Ne Güzel Vekildir!" de, derin bir soluk al ve "Ay ışığını" gör... O ay ışığı 'Tevekkül'dür. Bütün gecelerin sabaha varacağına inanmaktır. Allah'a sığınmak, O Rahman'a güvenmek, O'na teslim olmaktır.

Yüce Rahman, Al-i İmrân Suresi'nde "Allah size yardım ederse artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur; eğer sizi yardımsız bırakırsa O'ndan sonra size kim yardım edebilir? Müminler yalnız Allah'a güvensinler." buyuruyor. Bu ayet-i kerime ile rabbimiz, kendisine teslim olan kullarına yardım edeceğini vaat ediyor.

Tüm peygamberler Allah'a tevekkül ettiler, Hz. Peygamber Aleyhisselam da tam bir teslimiyetle Yaradan'ı Vekîl kabul etti, Allah Resul-ü tam anlamıyla "tevekkül" timsaliydi.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Sülün ve eski Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar, tevekkülden önce kulun olmasını istediği konuda çabalamasını, fenalıklar karşısında tedbir alması gerektiğini vurguladı.

Seyr-i sülük yani manevi yolculukta insanın kemalata ermesi ahiret yurdunu güzelleştirecek ve onu sonsuz yaşamda "mutluluğa" kavuşturacaktır. Kemalata yolundaki mihenk taşlarından biri de tevekküldür. Öyle ki Al-i İmran Suresi'nde buyrulduğu üzere; "Allah'a güven, doğrusu Allah kendisine güvenenleri sever."

KEMALATA ERMEK NE DEMEK?

Kemalata ermek herhangi bir şeyin tam olması, en iyisi durumuna gelmesi en olgun ve en yetişkin dönemde olmak anlamlarına gelmektedir.

SEYR-İ SÜLÜK NEDİR?

Adına Seyr-i Süluk denilen manevi yolculuk insanın Allah tarafından verilen gizli kabiliyetlerini ortaya çıkarmasına yardım eden sistemin adıdır. Bu süreç sonucunda insan "Hakkın" halifesi olabilecek kemale erer.

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