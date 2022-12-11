ABD’nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den A Haber’e F-16 açıklaması
Amerika’nın şahin diplomatlarından James Jeffrey, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. George Bush döneminde ABD'nin ulusal güvenlik danışmanlığını yapan, son olarak da Suriye özel temsilciliği görevinde bulunan Jeffrey, Türkiye’nin F-16 süreci, Yunanistan'ın provokasyonları, Ege’deki gelişmeler ve terörle mücadele hakkında konuştu.
F-16 meselesine dair A Haber'e önemli açıklamalar yapan ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Türkiye her şeyden önce bana kalırsa, F-16'ların ABD'den alınması konusunda zekice ve politik olarak geçerli bir tutum aldı. Bu gelişme Türk Ordusu ve ilişkiler için önemli." dedi.
"BIDEN OLAYIN ÜZERİNE GİTMELİ"
Başkan Biden'ın F-16'lar için Türkiye'ye olumlu yanıt verdiğini kaydeden Jeffrey, "Washington yönetimi Kongre'deki karşıt görüşleri de iknaya çalışıyor. Ancak Kongre'de bu konuda muhalefet devam etmekte. Bu Biden yönetiminin üzerine gitmesi gereken bir husustur. Ve Türkiye'nin satışının ne kadar önemli olduğunun altını çizmeye devam etmesi önemli." şeklinde konuştu.
EGE'DE YUNANİSTAN PROVOKASYONLARI
Yunanistan ve Türkiye arasındaki görüşmelerin ilerleme açısından kritik olduğunu vurgulayan James Jeffrey şunları söyledi:
"Bu konumların esasları hakkında cesaret beren işaretler gördüm. Bana kalırsa, çoğu konuda 100 yıllık uluslararası kanunlara bakıldığında bu Türkiye'nin adaların silahlandırılması, hava sahası ve deniz sahası 6 ve 12 mil arasındaki fark ve deniz hukukunun bu konuyla ilgili hususundaki konumunu görecektir. Her şey ortada.
"TÜRKİYE KANUN VE TARİHSEL AÇIDAN KUVVETLİ BİR KONUMA SAHİP"
"Türkiye her şeyi doğru yapıyor diye bir durum yok. Örneğin Türkiye de Yunan toprakları olan Yunan bölgeleri üzerinde uçuşlar yaptı. Bu bir hataydı ancak genel olarak konuşursak Türkiye kanun ve tarihsel açıdan kuvvetli bir konuma sahip ve bu konumu kullanarak öncelikle Yunanistan sonrasında NATO ve ABD müttefikleriyle müzakerede bulunmalı.
İkinci olarak ise Türkiye'nin konumunu anlamalılar. Zira bu savunulması kolay bir durum değildir."
TERÖR İLE MÜCADELE
Ayrıca Jeffrey, "Terörizme karşı Türkiye ve ABD beraber önemli bir işbirliği yapıyor. Fakat müzakereler Washington ile Ankara arsında son derece önemli." mesajını verdi.
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