ABD’nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’den A Haber’e F-16 açıklaması

"TÜRKİYE KANUN VE TARİHSEL AÇIDAN KUVVETLİ BİR KONUMA SAHİP"

"Türkiye her şeyi doğru yapıyor diye bir durum yok. Örneğin Türkiye de Yunan toprakları olan Yunan bölgeleri üzerinde uçuşlar yaptı. Bu bir hataydı ancak genel olarak konuşursak Türkiye kanun ve tarihsel açıdan kuvvetli bir konuma sahip ve bu konumu kullanarak öncelikle Yunanistan sonrasında NATO ve ABD müttefikleriyle müzakerede bulunmalı.