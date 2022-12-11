11 Aralık 2022, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Altın fiyatlarının seyri ne olacak? GRAM ALTIN için FLAŞ TAHMİN! İslam Memiş rakam verdi: Yükselişler daha yeni başladı
Son dakika güncel ALTIN fiyatları... Altın piyasasında yaşanan hareketlilik sürüyor. Peki yeni yılda beklentiler neler? Altının seyri ne yönde olacak? Yükselir mi düşer mi? Gram altın kaç lira oldu? Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL? Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.