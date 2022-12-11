11 Aralık 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Altın fiyatlarının seyri ne olacak? GRAM ALTIN için FLAŞ TAHMİN! İslam Memiş rakam verdi: Yükselişler daha yeni başladı

Altın fiyatlarının seyri ne olacak? GRAM ALTIN için FLAŞ TAHMİN! İslam Memiş rakam verdi: Yükselişler daha yeni başladı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.12.2022 15:59
Güncelleme:11.12.2022 15:59
Son dakika güncel ALTIN fiyatları... Altın piyasasında yaşanan hareketlilik sürüyor. Peki yeni yılda beklentiler neler? Altının seyri ne yönde olacak? Yükselir mi düşer mi? Gram altın kaç lira oldu? Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL? Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.
Gram için flaş tahmin! Rakam verdi GRAM İÇİN FLAŞ TAHMİN! RAKAM VERDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gram için flaş tahmin! Rakam verdi
Gram için flaş tahmin! Rakam verdi
EYT kapsamı için gözler Kabine’de
EYT kapsamı için gözler Kabine’de
Yatırımcı ne yapmalı?
Yatırımcı ne yapmalı?
Asgari ücrette son durum
Asgari ücrette son durum
Petrol fiyatları daha düşer mi? Yeni indirim olacak mı?
Petrol fiyatları daha düşer mi? Yeni indirim olacak mı?
Türkiye portakal ihracatında dünyada 7’nci
Türkiye portakal ihracatında dünyada 7'nci
Geçici işçilere ne zaman kadro verilecek?
Geçici işçilere ne zaman kadro verilecek?
Asgari ücret senaryoları: Bu rakamdan aşağı olmaz
Asgari ücret senaryoları: Bu rakamdan aşağı olmaz
Benzine 75 kuruş indirim daha
Benzine 75 kuruş indirim daha
Destek ödemeleri hesaplarda!
Destek ödemeleri hesaplarda!
Gaz merkezi için kritik temas
Gaz merkezi için kritik temas
Başkan Erdoğan ile Gazprom arasında görüşme
Başkan Erdoğan ile Gazprom arasında görüşme
Daha Fazla Video Göster