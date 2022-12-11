Altın fiyatlarının seyri ne olacak? GRAM ALTIN için FLAŞ TAHMİN! İslam Memiş rakam verdi: Yükselişler daha yeni başladı

Son dakika güncel ALTIN fiyatları... Altın piyasasında yaşanan hareketlilik sürüyor. Peki yeni yılda beklentiler neler? Altının seyri ne yönde olacak? Yükselir mi düşer mi? Gram altın kaç lira oldu? Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL? Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.

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