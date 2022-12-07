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Asgari ücret için flaş zam sözleri! Canlı yayında "8200 lira olacak" diyerek duyurdu!

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Giriş: 07.12.2022 22:46
Türkiye'de milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği asgari ücrete 2023 yılı için yapılacak zam miktarına yönelik çeşitli açıklamalar gelmeye devam ediyor. A Haber ekranlarına konuşan Ekonomist Prof.Dr. Cemal Zehir, asgari ücretin ne kadar olacağına yönelik tahminini açıklarken, Başkan Erdoğan'ın asgari ücret rakamının üzerine refah payı da ekleyebileceğini ifade etti. Peki asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...
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