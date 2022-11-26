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Görüntüler Rusya’dan… Moskova’da Kur’an-ı Kerim hafızları yarışması

A Haber
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Giriş: 26.11.2022 09:53
Rusya, bir kez daha Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına ev sahipliği yapıyor. Dünyanın dört bir yanından Kur'an-ı Kerim hafızlarını ağırlayan yarışmaya, Türkiye'den de isimler katılıyor. Detaylar A Haber muhabiri Agşin Kişiyev'in özel haberinde...
Görüntüler Rusya’dan... GÖRÜNTÜLER RUSYA'DAN...

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