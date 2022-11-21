Yusufeli Barajı 22 Kasım’da açılacak! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’den A Haber’e özel açıklamalar

Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Yusufeli Barajı 22 Kasım'da açılacak. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Bu proje devasa bir proje. Mega proje. Türkiye'ye lig atlatacak daha önceki projelere ilave yeni bir proje.