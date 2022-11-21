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Yusufeli Barajı 22 Kasım’da açılacak! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den A Haber’e özel açıklamalar

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 21.11.2022 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
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Yusufeli Barajı 22 Kasım’da açılacak! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’den A Haber’e özel açıklamalar

Son dakika haberi... Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Yusufeli Barajı yarın açılacak. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Kirişci, "Türkiye'ye lig atlatacak daha önceki projelere ilave yeni bir proje." dedi.

Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Yusufeli Barajı 22 Kasım'da açılacak. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Bu proje devasa bir proje. Mega proje. Türkiye'ye lig atlatacak daha önceki projelere ilave yeni bir proje.

2.5 milyon nüfuslu Antalya'nın enerji ihtiyacını karşılayabilecek durumda.

Yusufeli Barajı 22 Kasım’da açılacak YUSUFELİ BARAJI 22 KASIM'DA AÇILACAK

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