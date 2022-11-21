Yusufeli Barajı 22 Kasım’da açılacak! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den A Haber’e özel açıklamalar
ÖZEL HABER A Haber
Son dakika haberi... Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Yusufeli Barajı yarın açılacak. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Kirişci, "Türkiye'ye lig atlatacak daha önceki projelere ilave yeni bir proje." dedi.
Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Yusufeli Barajı 22 Kasım'da açılacak. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Bu proje devasa bir proje. Mega proje. Türkiye'ye lig atlatacak daha önceki projelere ilave yeni bir proje.
2.5 milyon nüfuslu Antalya'nın enerji ihtiyacını karşılayabilecek durumda.
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