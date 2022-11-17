Ankara'nın göbeğinde ölümle burun buruna! Vatandaşların kabusu oldu...

Kaldırımı olmayan bir mahalle... Hem de Ankara'nın göbeğinde. Yıllardır yapılmayan kaldırımlar Akpınar Mahallesi sakinlerinin adeta kabusu oldu. Onların tek isteği güvenli bir şekilde kaldırımda yürüyebilmek.

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