CHP ve İYİ Parti'nin sokak uyarılarının asıl hedefi ne? Muhalefet insanları sokağa mı çağırıyor? Çarpıcı sözler

Muhalefet neden sokak uyarısı yapıyor? Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener sokak protestoları olabilir diyerek insanları sokağa mı çağırıyor? TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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