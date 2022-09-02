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CHP ve İYİ Parti'nin sokak uyarılarının asıl hedefi ne? Muhalefet insanları sokağa mı çağırıyor? Çarpıcı sözler

A Haber
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Giriş: 02.09.2022 13:11
Muhalefet neden sokak uyarısı yapıyor? Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener sokak protestoları olabilir diyerek insanları sokağa mı çağırıyor? TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Muhalefet insanları sokağa mı çağırıyor? MUHALEFET İNSANLARI SOKAĞA MI ÇAĞIRIYOR?

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Muhalefet insanları sokağa mı çağırıyor?
Muhalefet insanları sokağa mı çağırıyor?
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