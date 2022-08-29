FETÖ medyasının yerini CHP medyası aldı! Dijital terör nasıl işleniyor? 17-25 Aralık'tan günümüze...
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran Türkiye'de son dönemde uygulanan dijital terörün detaylarını A Haber'de paylaştı. Kıran 17-25 Aralık'ta gerçek dışı bilgilerle çok sayıda ismin hedef alındığını ifade ederken "Şimdi ikinci senaryo uygulanıyor. Bunun için düğmeye bastılar." dedi. Kıran ayrıca muhalefet için "Bir çete liderinden medet umuyorlar" ifadesini kullanırken son dönemde sosyal medyadaki suçlamaların arka yüzünü anlattı. İşte detaylar...
A Haber ekranlarına konuk olan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran Türkiye'de uygulanan dijital terörün detaylarını paylaştı.
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17-25 ARALIK'TA DİJİTAL TERÖRÜ DENEDİLER
Türkiye'de şu an dijital terör uygulanıyor. 17-25 Aralık'ta bunu denediler. Yasadışı ses kayıtları üzerinden bürokratlar, gazeteciler hedef alındı ama başarılı olamadılar.
HEDEF YİNE AYNISINI YAPMAK
Peki ne zaman başarılı oldular? 28 Şubat döneminde yalan haberlerle Refah ve Fazilet Partisi kapatıldı. AK Parti de kapatılmak istendi. Şimdi ise yeni hedef sosyal medya üzerinden bunu yapmak.
İKİNCİ SENARYO İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
17-25 Aralık'ta gerçek dışı bilgilerle çok sayıda isim hedef alındı. O dönemde o örgüt yurt dışına kaçtı ve darbe girişimine kalkıştı. Şimdi ikinci senaryo uygulanıyor. Bunun için düğmeye bastılar.
BİR ÇETE LİDERİNDEN MEDET UMUYORLAR
Bir çete liderinden muhalefet partileri medet umuyor. Siz halka yapacaklarınızı anlatın. Bir usulsüzlük varsa yargıya gidin dava açın. Aynı 17-25 Aralık'ta CHP'de olduğu gibi. Bu dijital terörizm engellenmeli.
ALDIKLARA PARA YURT DIŞINDAN
Türkiye alehtarı uluslararası medya bu çetenin iddialarını haberleştiriyor. Aldıkları para yurt dışından geliyor. Kurumlar hedef alınıyor kişiler hedef alınıyor ama savunma hakkı tanınmıyor. Bunlara da en büyük desteği Millet İttifakı veriyor.
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