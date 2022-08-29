FETÖ medyasının yerini CHP medyası aldı! Dijital terör nasıl işleniyor? 17-25 Aralık’tan günümüze...

BİR ÇETE LİDERİNDEN MEDET UMUYORLAR

Bir çete liderinden muhalefet partileri medet umuyor. Siz halka yapacaklarınızı anlatın. Bir usulsüzlük varsa yargıya gidin dava açın. Aynı 17-25 Aralık'ta CHP'de olduğu gibi. Bu dijital terörizm engellenmeli.