26 Ağustos 2022, Cuma
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Hollywood'da PKK'ya alenen destek! ABD yapımı SEAL Team dizisinde PKK propagandası... Çarpıcı sözler: Kavramsal bir tuzak
Amerika Birleşik Devletleri teröre desteği bu kez setlere taşıdı. Çevrimiçi platformlarda izleyici ile buluşan SEAL TEAM adlı dizide ABD ordusu ve terör örgütü PKK/YPG'nin iş birliği gözler önüne serildi. Terör örgütü PKK/YPG DEAŞ karşısında kahraman olarak lanse edildi. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Terör örgütüyle iş birliği yapan karanlık bir aklı karanlık bir gücü temsil ediyor." ifadelerini kullandı.