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Hollywood'da PKK'ya alenen destek! ABD yapımı SEAL Team dizisinde PKK propagandası... Çarpıcı sözler: Kavramsal bir tuzak

A Haber
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Giriş: 26.08.2022 13:07
Güncelleme:26.08.2022 13:40
Amerika Birleşik Devletleri teröre desteği bu kez setlere taşıdı. Çevrimiçi platformlarda izleyici ile buluşan SEAL TEAM adlı dizide ABD ordusu ve terör örgütü PKK/YPG'nin iş birliği gözler önüne serildi. Terör örgütü PKK/YPG DEAŞ karşısında kahraman olarak lanse edildi. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Terör örgütüyle iş birliği yapan karanlık bir aklı karanlık bir gücü temsil ediyor." ifadelerini kullandı.
Hollywoodda PKKya alenen destek HOLLYWOOD'DA PKK'YA ALENEN DESTEK

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