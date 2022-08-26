26 Ağustos 2022, Cuma
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Altın fiyatlarında yön ne olur? Fiyatlar yükselir mi düşer mi? Uzman ekonomist değerlendirdi
Piyasalar güne nasıl başladı? Borsa İstanbul'da beklentiler neler? Altın fiyatlarında yön ne olur? Fiyatlar yükselir mi düşer mi? Ekonomist Belgin Maviş konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.