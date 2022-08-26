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Altın fiyatlarında yön ne olur? Fiyatlar yükselir mi düşer mi? Uzman ekonomist değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 26.08.2022 11:45
Piyasalar güne nasıl başladı? Borsa İstanbul'da beklentiler neler? Altın fiyatlarında yön ne olur? Fiyatlar yükselir mi düşer mi? Ekonomist Belgin Maviş konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

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