İmran Han için tutuklama emri! Pakistan’da neler oluyor?

"MANTIKSIZ BİR ŞEKİLDE BÖTLE BİR ADIM ATILDI"

Geçtiğimiz sene Nisan'dan beri görevinden alındığından beri çözüm süreci kapsamında gözetim altında tutulan ve araştırılan birisiydi. Pakistan askeri güçlerini kullanmakla özellikle yargılanmıştı.

Kamu konusunda karizmasıyla ön plana çıkan birisiydi ve mantıklı bir araştırma soruşturma olarak görülmüyor. Çünkü yargı sisteminde yasal bir süreç başlatılması için önceden karşı konulmuştu ama bir o kadar da destekçisi vardı. Hiçbir şekilde çerçeveye oturtulmadan mantıksız bir şekilde böyle bir adım atıldı.