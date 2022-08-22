İmran Han için tutuklama emri! Pakistan'da neler oluyor?
Son dakika haberi... Eski Başbakan İmran Han için tutuklama emri çıkartıldı. Han'ın destekçileri protesto eylemi düzenledi. Ülkedeki son durumu Gazeteci Javed Rana, A Haber canlı yayınında anlattı.
İmran Han'ın destekçileri de liderlerinin gözaltına alınma ihtimaline karşı ülke genelinde protesto eylemi gerçekleştirdi.
Ülkedeki son durumu Gazeteci Javed Rana, A Haber canlı yayınında anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Geçtiğimiz gece hükümet özellikle tutuklama emrini çıkardı ve insanlar genellikle bunu bilmiyordu ama binlerce kişi bunu beklediğini söylemişti. Eski Başbakan için destek yürüyüşleri başladı ve polis özellikle eski başbakan için bu konuda Pakistan'da eylemlere başladı.
"MANTIKSIZ BİR ŞEKİLDE BÖTLE BİR ADIM ATILDI"
Geçtiğimiz sene Nisan'dan beri görevinden alındığından beri çözüm süreci kapsamında gözetim altında tutulan ve araştırılan birisiydi. Pakistan askeri güçlerini kullanmakla özellikle yargılanmıştı.
Kamu konusunda karizmasıyla ön plana çıkan birisiydi ve mantıklı bir araştırma soruşturma olarak görülmüyor. Çünkü yargı sisteminde yasal bir süreç başlatılması için önceden karşı konulmuştu ama bir o kadar da destekçisi vardı. Hiçbir şekilde çerçeveye oturtulmadan mantıksız bir şekilde böyle bir adım atıldı.
"HALKA SESLENMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"
Bir kişi diğerini kulaktan dolma bilgilerle yönlendirdi diyebiliriz. Terörizm konusunda yargılanmaya başlanacağı söylendi. Bu konuda özellikle konuşulmaya başladı.
Tabir yerindeyse eldivenleri çıkardık ve askeriye bu davayı üstleneceğini söyledi ve kendisi de kamuya konuşmak istediğini halka seslenmek istediğini söyledi. Şu anda durum böyle. Kritik bir dönemden geçiyoruz. Ekonomik durum da bunu tetikledi. Hükümet daha stabil durumdayken baskı altında tutularak bu duruma getirildi. Ve sonrasında dağıtıldı.
"MUHALEFET PARTİLERİ BUNLARI KULLANMAK İSTEDİ"
Çok küçük sebepler büyütülerek kümeleştirildi ve özellikle muhalefet partileri hükümete karşı bunları kullanmak istedi.
"SORUNUN KÖKÜ BU"
Pakistan ABD ile çatışan bir ülke. Çünkü 70 yıldır ABD müttefiki olan bir ülke. Bu konuda birçok insanın söylediği ABD'nin köleleştirdiği özellikle yargı sisteminde Pakistan içerisinde Amerikanlaşmaya karşı bir yapılaşma oluştu. Bence sorunun kökü burası.
"PAKİSTAN'I KÖKLÜ BİR ŞEKİLDE ETKİLEYEBİLİR"
Belki 15 Temmuz'a benzetebiliriz çünkü eski başbakan çok popüler birisi. Eğer kendisi tutuklanırsa bu eylemlere sebep olur. Bunun sonuçlarını tahmin etmekten kaçınıyorum. Çünkü Pakistan'ı köklü bir şekilde etkileyebilir.
Pakistan böyle durumlarda akan kanları unutmadı.
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