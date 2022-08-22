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İYİ Parti rotayı Mansur Yavaş'a çevirdi! 6'lı masanın adayı kim olacak? Toplantıda dikkat çeken detay: Saadet Partisi'nden 6'lı hediye sepeti

A Haber
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Giriş: 22.08.2022 13:22
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu'nun adaylığına bir itiraz da İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'dan geldi. CHP ile İYİ Parti arasında adaylık tartışmaları yeniden alevlendi. Muhalefet ortak aday çıkarabilecek mi? Gazeteci Melik Yiğitel ve Murat Özer, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
İYİ Parti rotayı Yavaşa çevirdi! İYİ PARTİ ROTAYI YAVAŞ'A ÇEVİRDİ!

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