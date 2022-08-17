Hükümet Suriye konusunda olumlu adım atarsa Kılıçdaroğlu ve muhalefet geri adım atar mı? CHP’nin eski avukatı Kemal Çiçek yorumladı
Son günlerin en çok merak edilen konusu olan "Suriye’de çözüm rejimli mi, rejimsiz mi olacak? Türkiye, Suriye ile ilişkilerde yeni dönemin perdesini aralayacak mı?" sorularına A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında yanıt arandı. Konuşmasında Türkiye'nin terör örgütlerine karşı hassasiyetlerini dile getiren CHP’nin eski avukatı Kemal Çiçek, Suriye’nin 3’te 1'inin PYD/ PKK kontrolünde olduğunun altını çizdi. Rus lider Putin detayına dikkat çeken Çiçek, Suriye ile yapılacak görüşmelerin ise her 2 ülkenin yararına olacağı yorumunda bulundu. Ayrıca Çiçek, "Hükümet Suriye konusunda olumlu adım atarsa Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefet geri adım atar mı?" sorusuna yanıt verdi.
CHP'nin eski avukatı Kemal Çiçek, "(Suriye) Türkiye'nin güvenli en uzun, 911 kilometre uzunluğundaki hattan sınırdan bahsediyoruz.180 bin kilometre karelik bir yüz ölçümüne sahip Suriye'nin 3'te 1'ini PYD/ PKK kontrolünde olduğunu görüyoruz." dedi.
CHP'Lİ ESKİ İSİM TERÖR ÖRGÜTÜNE DİKKAT ÇEKTİ
"Suriye ile ilişkilerimiz iyi olmalı. Devlet politikalarında olumsuzlukların aşılması gerektiğini düşünüyorum." diyen Kemal Çiçek, Türkiye'nin terör örgütlerine karşı hassasiyetlerinin altını çizerek, "Özellikle Rakka, Deyhlizor bölgesinden günlük 80 bin varil petrol üretiliyor. Bunun herhalde 10 bin varili Suriye yönetimine tabi. 70 bin varili PYD/ PKK'da." ifadelerine yer verdi.
"BİRLİĞİMİZ OLAN BİR ÜLKEDEN BAHSETMEKTEYİZ"
Tarihsel süreçte Türkiye-Suriye ilişkilerine atıfta bulunan Çiçek, "Bugün Çanakkale'ye gittiğimizde mezar taşlarında Halepli şehitlerimiz var. 400 yıl bizim himayemizde kalmış sosyo-ekonomik olarak birliğimiz olan bir ülkeden bahsetmekteyiz. İlişkilerimizin iyi olduğu dönemde Türkiye'den çok sayıda vatandaşlarımız Suriye'nin birçok illerine gitti ve herkesin bir Suriye anısı var." tespitinde bulundu.
"PUTİN'İN SİZİ BİR ARAYA GETİRELİM" YÖNÜNDE İFADELERİ VAR
"İlişkiler nasıl ve ne zaman düzelir?" sorusuna yorum getiren Çiçek, "Özellikle siyasi iktidar bunu görüyor. Tahran'da Soçi'de yapılan görüşmelerde bu basına da yansıdı; 'Putin'in sizi bir araya getirelim' yönünde ifadeleri de dile getirildi. Özbekistan'da yapılacak görüşmelere Putin, Soçi'de davet etti. Suriye'yi davet edeceği yönünde ifade var. Bu olur mu olmaz mı? Bilmiyorum ama her iki ülkenin lehine olacaktır." ifadelerine yer verdi.
MUHALEFETİN TUTUMU NE OLUR?
CHP'nin daha önceki "Suriye ile biz görüşürüz" söylemlerine değinen Çiçek, "(Kemal Kılıçdaroğlu) Levent Gök başkanlığında bir heyet de göndermişti de zamanında biliyorsunuz. Burada siyasi iktidarı sıkıştırmak için Suriye ile barış olmasını sürekli ifade ediyorlardı." şeklinde konuştu.
"DAVUTOĞLU ETKİLEYEBİLİRSE..."
"Türkiye'de muhalefet, Suriye konusunda hükümetin atacağı olumlu adım sonrası tavır değiştirir mi?" sorusuna yorum getiren Kemal Çiçek, "(Muhalefetten olumsuz adım) ihtimali var. Özellikle bu ittifakın içerinde yer alan Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarına baktığımız zaman ve 'Davutoğlu'nun dış politikası bizim için önemlidir' diyen bir Kılıçdaroğlu var. Ekonomi konusunda da Babacan'a atıflar yapmakta. Davutoğlu etkileyebilirse öyle bir dönüşüm yaşanabilir" dedi.
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