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Çalışan anneye yarım mesai tam maaş! Çalışan anne için yarım çalışma süresi ne kadar?

A Haber
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Giriş: 10.08.2022 16:14
Son dakika ekonomi haberi... Milyonları ilgilendiriyor... Çalışan anneye yarım mesai tam maaş. Yararlanma şartları neler? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.
Çalışan anneye yarım mesai tam maaş ÇALIŞAN ANNEYE YARIM MESAİ TAM MAAŞ

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Çalışan anneye yarım mesai tam maaş
Çalışan anneye yarım mesai tam maaş
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