10 Ağustos 2022, Çarşamba
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Çalışan anneye yarım mesai tam maaş! Çalışan anne için yarım çalışma süresi ne kadar?
Son dakika ekonomi haberi... Milyonları ilgilendiriyor... Çalışan anneye yarım mesai tam maaş. Yararlanma şartları neler? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.