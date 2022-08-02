Yatırım kredileri dövize mi gitti? Uygun faizle kredi çekip dolar alanlar kimler?

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, "Şu anda özellikle KOBİ'lerimiz olmak üzere küçük esnafımız 250-300 bin liralara ulaşamazken milyar TL bazındaki kredileri çok uygun faiz oranlarıyla kullanan büyük firmaları gördük. Burada, en büyük problem döviz stoğu yani TL ile borçlanıp döviz ihtiyacı olmamasına rağmen dolar almasıdır. Kur rakamları ortadan ve buradan kurtulamıyoruz" dedi.