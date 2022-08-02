Yatırım kredileri dövize mi gitti? Uygun faizle kredi çekip dolar alanlar kimler?
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İstanbul Sanayi Odası üyelerinin de içerisinde olduğu birçok firmanın düşük faizle kullandıkları "yatırım kredisi" ile şubat ayından hazirana kadar 55 milyar dolar döviz aldıklarını açıkladı. Peki hangi firmalar uygun faizle kullandıkları krediyi yatırım yapmak yerine dövize çevirdi? İşte tüm detaylar…
Önce 'kaynaklara erişemiyoruz' dediler, sonra uygun faiz oranıyla kredi çekip döviz aldılar. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, İstanbul Sanayi Odası'ndaki konuşmasında firmaların 24 Şubat'tan bu yana 55 milyar dolar aldığını söyledi, "Sadece İSO üyesi 250'den fazla firma var" dedi.
Başkan Kavcıoğlu, "24 Şubat savaşın çıktığı tarihten 6. aya kadar 55 milyar dolar bankacılık kesiminden kredi kullanarak döviz aldılar. Kredilerin nereye gittiğine siz karar verin. İSO üyesi 250 firma bizden yoğun reeskont kredisi kullanıyor." sözlerine yer verdi.
Yani devletin üretilsin, yatırım yapılsın, istihdam sağlansın diye verdiği ucuz krediler bazı şirketler tarafından suistimal edildi.
ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, "Şu anda özellikle KOBİ'lerimiz olmak üzere küçük esnafımız 250-300 bin liralara ulaşamazken milyar TL bazındaki kredileri çok uygun faiz oranlarıyla kullanan büyük firmaları gördük. Burada, en büyük problem döviz stoğu yani TL ile borçlanıp döviz ihtiyacı olmamasına rağmen dolar almasıdır. Kur rakamları ortadan ve buradan kurtulamıyoruz" dedi.
Peki uygun faizle kullandırılan kredilerle hangi firmalar döviz aldı? Konuyla ilgili konuşan A Para Koordinatörü, "Maalesef bu konuda ahlaki bir problem var. Bu paketlerden yararlanan bir sürü şirket var. Bu şirketlerin büyük çoğunluğu şimdi dolardan bahsediliyor o dönemde arsa alıyordu." dedi.
Özlem Doğaner, "Bu şirketler araba ve konut alıyordu. Kredinin asıl gitmesi gereken yer dışında her şeyi yapıyordu." diye konuştu.
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