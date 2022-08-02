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“CHP’nin oy oranı kaç?” A Haber’de duyurdu | Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen: 6’lı masa Kılıçdaroğlu'nun önünü kesecek!

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Giriş: 02.08.2022 00:01
Güncelleme:02.08.2022 00:34
HDP’nin de gizli ortağı olduğu, perde arkasından sufleler verilen 6'lı masada kaos ve kriz sürüyor... Peki, 6’lı masanın adayı kim olacak? CHP’nin adayı kim? Kemal Kılıçdaroğlu 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sahaya inecek mi? Bu kritik sorular A Haber’de yayınlanan "Melih Altınok ile Sebep Sonuç" programında yanıt buldu. Söylemleriyle CHP’de deprem yaratan Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, A Haber’de çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. "6’lı masa Kemal Bey’in önünü kesecek" diyen Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun aklındaki muhtemel ismi duyurdu. Diğer yandan “Kılıçdaroğlu’nu CHP’ye biz aldık, özür diliyorum” sözleriyle Kılıçdaroğlu'nu ağır topa tutan Sevigen, CHP'nin güncel oy oranını duyurdu.
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6’lı masa Kılıçdaroğlu’nun önünü kesecek!
"6’lı masa Kılıçdaroğlu'nun önünü kesecek!"
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