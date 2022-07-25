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EYT sorunu nasıl başladı? EYT sorunu nasıl çözülecek? EYT kimleri kapsayacak?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 25.07.2022 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022
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EYT sorunu nasıl başladı? EYT sorunu nasıl çözülecek? EYT kimleri kapsayacak?

Merakla beklenen EYT düzenlemesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Meclis’e yıl sonunda gelmesi bekleniyor. Peki EYT sorunu nasıl çıktı? 99 yasasını kim önerdi? EYT nasıl çözülecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesiyle ilgili çalışmalar hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Düzenlemenin Meclis'e geleceği müjdesi" ve konuyla ilgili bir çalışma grubunun oluşturulduğunu duyurmuştu gözler de 'EYT formüllerine' çevrildi.

PEKİ EYT SORUNU NASIL BAŞLADI?

Dönemin SSK Genel Müdürü olan Kemal Kılıçdaroğlu kurumun açığının (eski para ile) 100 trilyon olduğunu geç emeklilik yasasının yürürlüğe konmaması durumunda bu açığın daha da büyüyeceğini söylüyor. Ve emeklilik yaşının 60 çıkması gerektiğini ifade ediyor.

Kemal Kılıçdaroğlu o dönem SSK'nın özerk hale getirilmesini savunuyor ve sürekli olarak yaş şartının getirilmesi için açıklamalar yapılıyor.

Peki bu sorun nasıl başladı? Faruk Erdem Şunları söyledi:

"90 yıllarda popülist bir siyaset anlayışı vardı. Programlarda anahtar sallanıyordu. 2 ev verileceği bile ifade ediliyordu. Bu emeklilik meselesi de buradan itibaren başladı. O dönem öyle yasalar getirildi ki kadınlar 38 yaşında erkekler 43 yaşında emeklilik şansına kavuştu.

İşte tüm bunlardan sonra SSK batma noktasına geldi. Hem kötü yönetilmiş hem de popülist yönetimler yüzünden batmış hale geldi. O zaman ki hastanelerin durumunu anlatmaya bile gerek yok. 8 Eylül 1999'da EYT sorunun başlatan yasa ortaya çıkıyor. Kemal Kılıçdaroğlu EYT'ye sebep olan yasayı öneren isimlerden.

Yani EYT'ye sorun olan yasayı öneren Kemal Kılıçdaroğlu ve o zaman ki hükümette bunu kabul ediyor. Çalışma Bakanı da Yaşar Okuyan'dır kendisi sonra da CHP'den milletvekili olmuştur. İşte Çalışma Bakanlığı bu sorunu çözmeye çalışıyor."

ÇÖZÜM İÇİN OLASI 3 FORMÜL

BİRİNCİ FORMÜL: 8 Eylül 1999 öncesinde SGK'lı olanlar, 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 günü tamamladıklarında, yaşa bakmadan (mevcut yasada kadınlar 58, erkekler için ise 60 yaş şartı bulunuyor) emekli olabilecekler.

İKİNCİ FORMÜL: 8 Eylül 1999 öncesinde SGK'lı olanlar için erkeklerde 25 yıl ve 9 bin gün prim gün sayısı, kadınlarda ise 20 yıl hizmet süresi ve 7200 gün prim gün sayısı şartı aranabilecek.

ÜÇÜNCÜ FORMÜL: Yaşı bekleyenler için maaş kesintisi ya da yaş indirimi formülü. Bu formülde maaş kesintinin yüzde 2 civarında olması ya da yaş şartının birkaç yıl düşürülmesi ihtimali üzerinde duruluyor. (Almanya formülü)

EYT sorunu nasıl başladı? EYT SORUNU NASIL BAŞLADI?
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