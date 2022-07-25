EYT sorunu nasıl başladı? EYT sorunu nasıl çözülecek? EYT kimleri kapsayacak?

Peki bu sorun nasıl başladı? Faruk Erdem Şunları söyledi:

"90 yıllarda popülist bir siyaset anlayışı vardı. Programlarda anahtar sallanıyordu. 2 ev verileceği bile ifade ediliyordu. Bu emeklilik meselesi de buradan itibaren başladı. O dönem öyle yasalar getirildi ki kadınlar 38 yaşında erkekler 43 yaşında emeklilik şansına kavuştu.