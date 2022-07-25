EYT sorunu nasıl başladı? EYT sorunu nasıl çözülecek? EYT kimleri kapsayacak?

Merakla beklenen EYT düzenlemesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Meclis’e yıl sonunda gelmesi bekleniyor. Peki EYT sorunu nasıl çıktı? 99 yasasını kim önerdi? EYT nasıl çözülecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN