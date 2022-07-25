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EYT sorunu nasıl başladı? EYT sorunu nasıl çözülecek? EYT kimleri kapsayacak?

A Haber
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Giriş: 25.07.2022 09:50
Merakla beklenen EYT düzenlemesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Meclis’e yıl sonunda gelmesi bekleniyor. Peki EYT sorunu nasıl çıktı? 99 yasasını kim önerdi? EYT nasıl çözülecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
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