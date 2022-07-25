Vergi borçlarına yapılandırma olur mu? Altın fiyatları neye göre değişiyor?

*Vergi borçlarına yapılandırma olur mu?

- Bu çok sorulan sorulardan bir tanesi. Yayın sırasında da sürekli olarak bu soru geliyor. Pandemi döneminde 2 defa yapılandırma oldu ihtiyaçtan dolayı. Hükümet piyasayı araştırdı ve piyasadan gelen bilgilere baktı. İşte şu anda böyle bir ihtiyaç var mı yok mu ona hükümet bakacaktır. Ama şu anda bununla ilgili bir gelişme yok.