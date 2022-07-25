Vergi borçlarına yapılandırma olur mu? Altın fiyatları neye göre değişiyor?
Son dakika haberleri… Memur emeklilerinin maaş farkları ne zaman yatacak? İstifa eden tazminat alabilir mi? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında vatandaşın merak ettiği soruları cevapladı. İşte tüm merak edilenler...
*Memur emeklilerinin maaş farkları ne zaman yatacak?
- Emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2022 yılı Temmuz ayı zam farkları 28 Temmuz'da ödenecek.
*Vergi borçlarına yapılandırma olur mu?
- Bu çok sorulan sorulardan bir tanesi. Yayın sırasında da sürekli olarak bu soru geliyor. Pandemi döneminde 2 defa yapılandırma oldu ihtiyaçtan dolayı. Hükümet piyasayı araştırdı ve piyasadan gelen bilgilere baktı. İşte şu anda böyle bir ihtiyaç var mı yok mu ona hükümet bakacaktır. Ama şu anda bununla ilgili bir gelişme yok.
Bununla ilgili olarak yapılanlar faizler siliniyor, taksitler yapılıyor. Milyonlarca vatandaş da bundan yararlanarak devletle barışmıştı. Şu anda bununla ilgili bir açıklama yok.
*Kredi faizlerinde düşme olacak mı?
- Kredi faizleri biraz da Merkez Bankası'nın politika faiziyle birlikte gidiyor. Merkez Bankası bu ay faizleri sabit tuttu orada bir gerileme olursa kredi faizlerinde de gerileme olacaktır. Enflasyonla birlikte gerilemenin olduğunu göreceğiz.
Bütün dünya faizleri artırarak enflasyonu yeneceğini düşünüyor ama yenemiyor. Biz farklı metotlarla enflasyonla mücadelemizi sürdürüyoruz. Enflasyonu yendiğimiz zaman faizlerde bir düşme olacaktır.
*Altın fiyatları neye göre değişiyor?
- Altın fiyatlarını elin oğlu belirliyor. Çünkü altının fiyatı onsla belirleniyor. Yani Amerika'da yani oradaki gelişmelerle belirleniyor. Amerika faizleri artırıyor dolayısıyla para altında çıkıp faize gidiyor. Biraz pozitif hava olunca güvenli liman olarak geri dönülüyor.
Ons belirliyor 2. çarpanı da dolardır. Altın alırken onsu takip edeceğiz ve kura bakacağız. Burada orantılara iyi bakmak gerekir.
*İstifa eden tazminat alabilir mi?
- İstifa edennin tazminat almasının bir yolu var. 1475 sayılı kanununun 14. maddesi hala geçerli. Normal şartlarda kendi isteğinizle ayrılırsanız tazminat alamıyorsunuz. Emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlamış olmak burada istisna. 99'dan önce işe girenler için 3,600 gün sonra işe girenler için ise 4,500 gün varsa istifa ederek tazminat alabilir.
Emekli olunca istifa edip tazminat alabilirsiniz. Askere giderken istifa edip tazminat alabilirsiniz. Bir de kadınlara özel olarak evlendikleri zaman 1 yıl içinde evlilik cüzdanı ile müracaat ederlerse yine tazminat alabilirler.
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