Ev sahiplerinin yüksek kira pişmanlığı! Fahiş kira artışı ev sahiplerini pişman etti

Avukat Mehmet Kırmızı, evlerini fahiş rakamdan kiraya veren ev sahiplerinin yaşadığı pişmanlığı anlattı. Kırmızı, "Çoğu ev sahibi aslında pişman oldu. Bu aşırı yükseltimden. Yüksek kira geliri elde edeceğim inancı ile 3000 liralık ev bir anda 8000, 9000 liraya çıkardılar. Ev sahibinin belirlediği fiyatı kabul ediyor. Ama zaten kiracı mevcut kiracı 3000 lirayı ödeyemezken biranda 8000 lira ödenmesi bekleniyor. Kiracı da ödemem ne olur. 8000 kabul ederim. Ama geç öderim az öderim benimle uğraşsın diyor." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN