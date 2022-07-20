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Ev sahiplerinin yüksek kira pişmanlığı! Fahiş kira artışı ev sahiplerini pişman etti

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 20.07.2022 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022
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Ev sahiplerinin yüksek kira pişmanlığı! Fahiş kira artışı ev sahiplerini pişman etti

Fahiş artışlarla evlerini kiraya veren bazı ev sahipleri şimdilerde pişman.  Öyle ki fırsatçı ev sahipleri yüksek kiraları tahsil edememekten şikayetçi. Kiracılar ise vicdansız ev sahiplerinden yana dertli.

Ev sahibi ve kiracı sorunu bitmiyor. Son dönemin en büyük sorunu ise 'kiralık' evler. A Haber'e konuşan vatandaşlar, "Benim ev sahibimde vicdansızlık yapıyor. 1300 lira kira veriyorum. Şu anda 5000 liraya çıkardı. Benimde mal sahibim yüzde 25'in üzerinde zam istedi. Ne yapacağımı bilmiyorum." dedi.

Kira zam oranı yüzde 25 olarak belirlendi, ancak bazı ev sahipleri bu oranında üzerinde zam yapmaya çalıştı. Ama planlamadıkları bir şey vardı. Avukat Mehmet Kırmızı, "Mevcut kiracıların kira zammından sonra kiralarını düzgün ödeyemediklerini görüyoruz. Ev sahiplerinin bu fırsatçılığı kendilerine pahalı mal oldu." dedi.

Bazı fırsatçı ev sahipleri kiraları yükselttikçe yükseltti. Belirlenen oranın çok daha üzerine çıkmaya başladı. Hal böyle olunca da kiracılar kirayı ödeyemez hale geldi. Ev sahipleri ise yüksek kira fiyatlarından pişmanlık duymaya başladı.

Her geçen gün anormal yükselen rakamlara yüksek talep de eklenince dudak uçuklatan kira fiyatları ortaya çıktı. Bodrum katları için bile 5 bin lira ve üzerinde rakamlar istenmeye başlandı.

Vatandaşların A Haber'e söyledikleri:

- Bir gün bir şekilde kendilerine dönecekti zaten döndü.

- Kirayı alamayınca kiracıya çık diyecek.

- Olurundan fazla istersen ben de vermem sen de vermezsin.

- Ben 1300 lira kira verirken şuan 5000 liraya çıktı. Kiramı ödeyemiyorum şuan kara kara düşünüyorum.

- Fırsatçılık yapanlar içlerinde iyi olanlar da var. Ama Allah iyi olanların ayağına taş değdirmesin, fırsatçıların da ayağından taşı kaldırmasın.

Avukat Mehmet Kırmızı, evlerini fahiş rakamdan kiraya veren ev sahiplerinin yaşadığı pişmanlığı anlattı. Kırmızı, "Çoğu ev sahibi aslında pişman oldu. Bu aşırı yükseltimden. Yüksek kira geliri elde edeceğim inancı ile 3000 liralık ev bir anda 8000, 9000 liraya çıkardılar. Ev sahibinin belirlediği fiyatı kabul ediyor. Ama zaten kiracı mevcut kiracı 3000 lirayı ödeyemezken biranda 8000 lira ödenmesi bekleniyor. Kiracı da ödemem ne olur. 8000 kabul ederim. Ama geç öderim az öderim benimle uğraşsın diyor." ifadelerini kullandı.

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