YKS tercih kılavuzu yayımlandı! Tercih yapılırken nelere dikkat edilmeli?

YKS Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu açıklandı. Üniversitelerin toplam kontenjanı 1 milyon 61 bin 686 olarak belirlendi. Sırada tercihler var. Peki öğrenciler tercih yaparken nelere dikkat etmeli? Sıralama oynamalarında büyük dalgalanma olur mu? Puan mı önemli sıralama mı? Öğrencilerim merak ettiği sorunların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan eğitimci Emre Orhan verdi.

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