İzmir’de opera binası inşaatı 4 yıl sonra durduruldu! İnşaat neden tamamlanmadı?

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi 429 milyon liraya ihale edilen opera binası inşaatını 4 yıl sonra durdurdu. Peki durdurulma gerekçesi neydi? Gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olan Fikret Mısırlı değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN