18 Temmuz 2022, Pazartesi
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İzmir’de opera binası inşaatı 4 yıl sonra durduruldu! İnşaat neden tamamlanmadı?
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi 429 milyon liraya ihale edilen opera binası inşaatını 4 yıl sonra durdurdu. Peki durdurulma gerekçesi neydi? Gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olan Fikret Mısırlı değerlendirdi.