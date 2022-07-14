ABD hangi darbeleri yönetti? ABD'nin darbeler tarihi | 15 Temmuz'un arkasında ABD var mı?
Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton katıldığı canlı yayında "darbe planlayıcısı" olduğunu itiraf etti. 6 Ocak kongre baskınına ilişkin yayında, kendisini "planlı darbelere yardım etmiş biri" olarak niteledi. Bolton’ın darbe iftiralarının anlamı ne? ABD’li isimler darbe yönettiklerini neden itiraf ediyor? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.
Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton CNN International televizyonunun 6 Ocak kongre baskını özel yayınında itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.
Bolton, "Başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olduğunu" ifade etti.
Bolton'ın bu sözleri 15 temmuz hain darbe girişimi sırasında yaptığı açıklamaları akıllara getirdi.
ABD'NİN DARBELER TARİHİ
12 Eylül'den 15 Temmuz'a, ABD icazetli darbeler
İran (1953)
Musaddık 1953'te bir CIA darbesi olan "Ajax Operasyonu"yla devrildi
Guatemala (1954)
Seçimle işbaşına gelen Devlet Başkanı Jacobo Arbenz CIA destekli askeri darbeyle devrildi.
Haiti (1959)
CIA destekli "Papa Doc" Duvalier ülkenin diktatörü oldu.
Kongo (1960)
Sonradan Demokratik Kongo Cumhuriyeti adını alan Kongo'nun ilk Başbakanı Patrice Lumumba, Belçika-ABD destekli askerî müdahale sonrasında iktidardan düşürüldü.
Dominik Cumhuriyeti (1961)
Dominik Cumhuriyeti'nde binlerce Haitilinin etnik temizliğe maruz kalması ve Venezuela Devlet Başkanı'na yönelik suikast girişimiyle bilinen Rafael Trujillo'nun vahşi diktatörlüğü, başkanı pusuya düşürüp öldüren silahlı muhalifler tarafından sona erdirildi.
Güney Vietnam (1963)
Devlet başkanı Ngo Dinh Diem'e yönelik askeri darbenin arkasında da ABD vardı.
Brezilya (1964)
Latin Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'da Devlet Başkanı Joao Goulart önderliğindeki hükümet dönemin Genelkurmay Başkanı Humberto Castello Branco öncülüğündeki darbeyle devrildi.
Endonezya (1965)
Seçimle gelen Devlet Başkanı Sukarno askeri darbeyle gitti.
Yunanistan (1967)
Seçimlerden iki gün önce CIA destekli askeri darbe gerçekleşti. "Albaylar Cuntası" altı yıl ülkeyi yönetti.
Avustralya (1975)
Sol eğilimli Başbakan Edward Whitham'ın devrilmesinde CIA parmağı vardı.
Şili (1973)
En hazin darbelerden bir tanesi 11 Eylül 1973 tarihişnde Şili'de sosyalist Devlet Başkanı Salvador Allende'ye karşı gerçekleştirildi.
Gürcistan, Ukrayna, Kırgızistan
(2004-2005)
ABD yönetimi Gürcistan, Ukrayna, Kırgızistan'da da REusya'ya karşı CIA üzerinden "renkli devrimler" gerçekleştirdi. Devrilen Rus yanlısı isimlere karşı ABD yanlısı iktidarlar işbaşına getirildi.
Honduras (2009)
Venezuela (2017)
2002'de Chavez'e karşı darbe düzenleyen ABD, 17 yıl sonra bu kez halefi Maduro'ya karşı benzer bir darbe girişiminde bulundu.
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