Sağlıkta dönüşüm süreci devam ediyor! Kutsal olan hekim hasta ilişkisi bozulmamalı
2003 yılında sağlık alanında çıkılan yolculuk hız kesmeden devam ediyor. Kovid-19 ile geçirilen zor zamanları Türkiye en az zararla atlatmayı başardı. Bu dönüşüm ise yalnızca hastaneler ile sınırlı kalmıyor. Evde sağlık hizmetleri, aile sağlığı merkezleri, sağlıklı hayat merkezleri ve gebelik okulları gibi birçok yeni sistem de hayata geçirilmeye devam ediyor.
Türkiye 2003 yılından itibaren girdiği sağlıkta dönüşüm sürecinde büyük yol kat etti. Eski Türkiye hastanelerinin görüntülerinin hepsi acı bir not olarak hafızalara kazındı ancak o defter kapandı.
Pandemi sürecinde özellikle Avrupa sağlık sektöründe sınıfta kalırken Türkiye sisteme yapay akılları dâhil etti. Sağlıktaki bu dönüşüm yalnızca hastanelerden ibaret kalmadı. İnme merkezleri aile sağlığı merkezi, ketem ve evde sağlık hizmetleri de geliştirildi.
İnme merkezleri kamuda 7 merkez ve 132 yatak ile hizmet veriyor. 2022 yılı ocak-mayıs aylarında ise yaklaşık 11 bin hastaya hizmet verdi. Evde sağlık hizmetleri ise yaygınlaştırıldı. İstanbul'da 2022 mayıs ayı itibarıyla yaklaşık 80 bin takipli hasta bulunuyor.
Birçok hastanede aileleri bilgilendirmek üzere gebe okulları açıldı. Gebelik aileleri en çok heyecanlandıran durumlardan bir tanesi. Zeynep Kamil de yalnızca bir doğum hastanesi değil öncesinde gebeliğe hazırlayan ücretsiz eğitimler sunuyor.
Anne ölüm oranı 2012 yılında %15,1 iken 2021 yılında 9,9 a düştü. 22 haftalık ve üzeri bebeklerde ölüm oranı 2013 yılında % 8,2 iken 2021 yılında %6'ya düştü. 28 haftalık ve üzeri bebek ölüm oranı 2013 yılında %6 iken 2021 yılında %4,1 e düştü.
ANNE-BEBEK ÖLÜMLERİNDE DÜŞÜŞ
ANNE ÖLÜM ORANI (%) 2012 2021
15,1 9,9
22 HAFTA VE ÜZERİ 2013 2021
BEBEK ÖLÜM ORANI (%) 8,2 6
28 HAFTA VE ÜZERİ 2013 2021
BEBEK ÖLÜM ORANI (%) 6 4,1
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon merkezleri de her geçen gün daha fazla hastaya hizmet veriyor. Kanser erken teşhis tarama merkezleri ''ketem'', aile sağlığı ve sağlıklı hayat merkezleri de, hastaneye gitmeden birçok sağlık hizmetinden faydalanmanıza olanak sağlıyor.
Sağlıklı hayat merkezlerinde beslenme danışmanlığı kronik hastalıklar ve fiziksel aktivite danışmanlığı, kadın ve üreme sağlığı, kanser erken teşhis, ruh sağlığı, çocuk ve ergen sağlığı, tütün ve madde bağımlılığı danışmanlığı bulunuyor. Yalnızca İstanbul'da 1080 aile sağlığı merkezi bulunuyor ve vatandaşlar ücretsiz bir şekilde burada tedavi olabiliyor. Aile sağlığı merkezleri hastanenin acil bölümlerinin yükünü de hafifletmeye çalışıyor.
Son 5 yılda İstanbul'da 26 yeni hastane hizmete açıldı. Yatak kapasitesi 46 bin 453'e çıkarıldı ve bu yatakların 3 bin 500'ü yoğun bakım yatağı oldu. 2003'te başlayan sağlıkta dönüşüm süreci ve doktorlar her ne kadar muhalefet ve sosyal medya algıları ile yıpratılmak istense de dün olduğu gibi bugün de yoğun bir şekilde hizmetler için uğraş vermeye devam ediyor.
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