Sağlıkta dönüşüm süreci devam ediyor! Kutsal olan hekim hasta ilişkisi bozulmamalı

Son 5 yılda İstanbul'da 26 yeni hastane hizmete açıldı. Yatak kapasitesi 46 bin 453'e çıkarıldı ve bu yatakların 3 bin 500'ü yoğun bakım yatağı oldu. 2003'te başlayan sağlıkta dönüşüm süreci ve doktorlar her ne kadar muhalefet ve sosyal medya algıları ile yıpratılmak istense de dün olduğu gibi bugün de yoğun bir şekilde hizmetler için uğraş vermeye devam ediyor.

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