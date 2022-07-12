ABD Başkanı Biden görevden alınacak mı? Oğlu Hunter Biden ilgili iddialar, videolar ve yolsuzluk...
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında dünya gündemine oturan çok çarpıcı bir skandal derinlemesine masaya yatırıldı. ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın olduğu öne sürülen telefon verileri internete sızdırıldı. Hunter Biden'ın olduğu iddia edilen veriler içinde yaşça küçük kız çocuklarıyla uygun olmayan fotoğrafları, uyuşturucu madde ile silah kullanımına dair yazışmaları ve görüntüleri yer aldı. Hunter Biden'ın babasını "Pedofili Peder" ismiyle telefona kaydettiği iddia edildi. Öte yandan ABD Başkanı Biden’ı ilgilendiren yolsuzluk söylentileri var. Bu olay sonrası yer yerinden oynadı ve “ABD Başkanı Biden'ın istifası gündemde mi?” sorusu sorulmaya başlandı. ABD'de yaşanan gelişme hakkında detayları Türk Her Yerde Platformu Başkanı Mustafa Tanyeri, canlı yayında açıkladı.
ABD'de bir internet sitenin kullanıcıları, Hunter Bıden'ın iCloud hesabının şifresini kırdı.
Telefondan veri sızdırıldığını iddia ettiler. Kullanıcılar Hunter Biden'ın telefon-bilgisayarından alındığı iddia edilen görüntüleri internette paylaştı.
Hunter Biden'ın uyuşturucu kullanımı-yasa dışı para transferleri-silahlarla ilgili mesajlarının ekran görüntüleri yayıldı.
Hunter Biden'ın ABD Başkanı Bıden'ı "pedofili peter" adıyla telefonuna kaydettiği iddia edildi.
"ABD MEDYASI 2'YE AYRILDI"
Son yaşanan gelişmelere dair A Haber'e açıklamalarda bulunan Türk Her Yerde Platformu Başkanı Mustafa Tanyeri şunları kaydetti:
ABD medyası politik olarak tam ortadan olmasa da 2'ye ayrılmış durumda. Bu aslında ABD için yeni bir konu değil belki Türkiye daha fazla gündem oldu. Yaklaşık 2 sene önce ABD'de biz bunu konuşmuştuk. Bu olay aslında ilk 18 Ocak 2019 'a dayanıyor. Bu konu sosyal medyada çok ciddi olarak konuşuluyor. Burada görüntüler yayılıyor. Daha önceden de yayınlananları da biliyoruz.
"BIDEN'I İLGİLENDİREN YOLSUZLUK SÖYLENTİLERİ VAR"
Gerçekten hiç hoş olmayacak özellikle küçük çocuklarla, kızlarla olan bir takım görüntüler mevcut. Uyuşturucu kullanırken görüntüleri var. Sonuçta ABD Başkanı Biden'ı ilgilendiren yolsuzluk söylentileri var. Bunlar sosyal medyada konuşuluyor ama önemli olan bunun hukuka yansıması ve burada devreye girmesi gereken Adalet Bakanlığıdır. Bakanlık bir takım soruşturmalar açacak. Ama bu konularda özellikle Başkan söz konusu olduğu zaman Senato ve ABD Kongresi yetkilidir.
BIDEN GÖREVDEN ALINACAK MI?
Biden için aşağı yukarı iki buçuk senedir görüntüler ile birlikte deliller olmasına rağmen ve bir herhangi bir girişimde bulunmadılar. Bunun nedeni ise şu anda Temsilciler Meclisi'nde Demokratların 12 koltuk önde olması. Senatoda 50'ye 50 beraberlik var ama Başkan Yardımcısı Kamala Harris bu durumda oy kullanabildiği için burada da Demokratların çoğunlukta olması Başkanın görevden alınması bunun Kongre'ye bir soruşturma komisyonuna yansımasını engelliyor.
NELER YAŞANDI?
ABD'de anonim kullanıcılardan oluşan "4chan" adlı internet sitesinin kullanıcıları, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın iCloud hesabının şifresini kırarak, iPhone ve iPad'inden veri sızdırdıklarını iddia etti.
SKANDAL GÖRÜNTÜLER!
Sızdırılan veriler arasında Hunter Biden'ın yaşı küçük kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğrafları, babasınını pedofili Peter adıyla kaydettiği, uyuşturucu madde ve silah kullanımıyla ilgili yazışmaları ve görüntüleri yer aldı.
"FEDERAL FUHUŞ SUÇLARI DAVASI AÇILABİLİR"
Ayrıca, Biden'ın büyük oğlu Hunter Biden'ın beş aylık bir süre içinde eskortlara 30 bin dolar harcadığını gösteren belgeler, metinler ve görüntüler sızdırıldı.
ABD'li savcıların Hunter Biden'a karşı federal fuhuş suçları davası açabileceği belirtildi.
Belgelere göre, ABD Başkanı'nın oğlu, işlemleri bankalar tarafından şüpheli faaliyet nedeniyle engellenen Ukraynalı bir kadına çek yazdı.
"TIBBİ HİZMET" KILIFINA UYDURMUŞ
Hunter Biden'ın iPhone'undaki fotoğraflar aynı zamanda, 20 yaşından küçük eskortlarla 'kız arkadaş deneyimi' sunan bir eskort web sitesine yazdığı el yazısı çekleri gösterdi.
Biden'ın bu çekleri tıbbi hizmet kılığına uydurduğu görüldü.
Ayrıca videolar ve resimler, Hunter Biden'ın eskortları eyalet sınırları üzerinden taşıdığını ortaya koydu. Yetkililer, bu durumun da potansiyel olarak federal bir suç sayılabileceğini belirtti.
BABASI ESKORTLAR İÇİN PARA YOLLAMIŞ OLABİLİR
Öte yandan, sızdırılan belgelere göre Hunter Biden'ın eskortlara harcadığı paranın bir kısmı farkında olmadan babasından gelmiş olabilir.
Washington Examiner tarafından geçen ay açıklanan Ocak 2019 tarihli mesajlar, Joe Biden'ın, 10 bin dolar ödediğini iddia ettiği bir eskortla anlaşmazlığa düşmeden birkaç saat önce Hunter'a 5 bin dolar gönderdiğini gösteriyor.
BIDEN NE YAPACAK?
Hunter Biden'ın ortaya çıkan fotoğrafları ve verilerinin ABD ve dünya kamuoyunda geniş yer bulmasının ardından ABD Başkanı Biden'ın ne yapacağı merak konusu oldu.
Sık sık gafları ve hareketleri ile sağlık durumuyla ilgili şüpheleri de üzerine çıkan Biden'ın önünde iki seçenek var.
İlk seçenek istifa etmesi olarak öne çıkarken, bazı kesimler ise Biden'ın önümüzdeki seçimlere kadar bekleyebileceğini öngörüyor.
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