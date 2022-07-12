ABD Başkanı Biden görevden alınacak mı? Oğlu Hunter Biden ilgili iddialar, videolar ve yolsuzluk...

BIDEN GÖREVDEN ALINACAK MI?

Biden için aşağı yukarı iki buçuk senedir görüntüler ile birlikte deliller olmasına rağmen ve bir herhangi bir girişimde bulunmadılar. Bunun nedeni ise şu anda Temsilciler Meclisi'nde Demokratların 12 koltuk önde olması. Senatoda 50'ye 50 beraberlik var ama Başkan Yardımcısı Kamala Harris bu durumda oy kullanabildiği için burada da Demokratların çoğunlukta olması Başkanın görevden alınması bunun Kongre'ye bir soruşturma komisyonuna yansımasını engelliyor.

NELER YAŞANDI?

ABD'de anonim kullanıcılardan oluşan "4chan" adlı internet sitesinin kullanıcıları, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın iCloud hesabının şifresini kırarak, iPhone ve iPad'inden veri sızdırdıklarını iddia etti.

SKANDAL GÖRÜNTÜLER!

Sızdırılan veriler arasında Hunter Biden'ın yaşı küçük kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğrafları, babasınını pedofili Peter adıyla kaydettiği, uyuşturucu madde ve silah kullanımıyla ilgili yazışmaları ve görüntüleri yer aldı.

"FEDERAL FUHUŞ SUÇLARI DAVASI AÇILABİLİR"

Ayrıca, Biden'ın büyük oğlu Hunter Biden'ın beş aylık bir süre içinde eskortlara 30 bin dolar harcadığını gösteren belgeler, metinler ve görüntüler sızdırıldı.

ABD'li savcıların Hunter Biden'a karşı federal fuhuş suçları davası açabileceği belirtildi.

Belgelere göre, ABD Başkanı'nın oğlu, işlemleri bankalar tarafından şüpheli faaliyet nedeniyle engellenen Ukraynalı bir kadına çek yazdı.

"TIBBİ HİZMET" KILIFINA UYDURMUŞ

Hunter Biden'ın iPhone'undaki fotoğraflar aynı zamanda, 20 yaşından küçük eskortlarla 'kız arkadaş deneyimi' sunan bir eskort web sitesine yazdığı el yazısı çekleri gösterdi.

Biden'ın bu çekleri tıbbi hizmet kılığına uydurduğu görüldü.

Ayrıca videolar ve resimler, Hunter Biden'ın eskortları eyalet sınırları üzerinden taşıdığını ortaya koydu. Yetkililer, bu durumun da potansiyel olarak federal bir suç sayılabileceğini belirtti.

BABASI ESKORTLAR İÇİN PARA YOLLAMIŞ OLABİLİR

Öte yandan, sızdırılan belgelere göre Hunter Biden'ın eskortlara harcadığı paranın bir kısmı farkında olmadan babasından gelmiş olabilir.

Washington Examiner tarafından geçen ay açıklanan Ocak 2019 tarihli mesajlar, Joe Biden'ın, 10 bin dolar ödediğini iddia ettiği bir eskortla anlaşmazlığa düşmeden birkaç saat önce Hunter'a 5 bin dolar gönderdiğini gösteriyor.

BIDEN NE YAPACAK?

Hunter Biden'ın ortaya çıkan fotoğrafları ve verilerinin ABD ve dünya kamuoyunda geniş yer bulmasının ardından ABD Başkanı Biden'ın ne yapacağı merak konusu oldu.

Sık sık gafları ve hareketleri ile sağlık durumuyla ilgili şüpheleri de üzerine çıkan Biden'ın önünde iki seçenek var.

İlk seçenek istifa etmesi olarak öne çıkarken, bazı kesimler ise Biden'ın önümüzdeki seçimlere kadar bekleyebileceğini öngörüyor.