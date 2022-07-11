A Haber “FETÖ cuntası” belgeseli | CANLI İZLE

TÜRKİYE İÇİNDE GİZLENEN KARANLIK YAPI

12 Eylül 1980 darbesine kadar süren kuruluş ve kadrolaşma faaliyetleri, devlet kurumlarının kılcal damarlarına yayılarak devam etti.

Bir istihbarat örgütünü aratmayacak kadar gizliliğe dikkat eden, takiyeyi ise sızma ve ele geçirme stratejisi olarak kullanan bu karanlık yapı, nihai oyuna hazırlanıyordu.

FETÖ ELEBAŞI VE GERÇEK YÜZÜ

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yıllar önce dillendirdiği "devletin paçasından öyle bir tutacağım ki, devlet uyandığında yapacağı hiçbir şey olmayacak" düşüncesi gerçekleşmek üzereydi.