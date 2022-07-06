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Asgari ücret fırsatçıları zam yapmaya başladı! Maliyet artmadan zam ne anlama geliyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 06.07.2022 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022
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Asgari ücret fırsatçıları zam yapmaya başladı! Maliyet artmadan zam ne anlama geliyor?

Asgari ücretin yüzde 30 oranında artırılmasının ardından birçok sektör zammı fırsat bilerek ürünlerin fiyatını yükseltti. Zam açıklamasının hemen ertesinde herhangi bir maliyet artışı olmamasına rağmen temel gıda maddelerinde fiyatlar arttı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu değerlendirdi.

Asgari ücretin yüzde 30 oranında artırılmasının ardından birçok sektör zammı fırsat bilerek ürünlerin fiyatını yükseltti. Zam öncesi ortalama 10 liraya satılan 1 litrelik süt 15 liraya, litrelik ayçiçeği yağı 34 liradan 40 liraya, 1,5 litrelik su 2,5 liradan 3 liraya yükseldi.

RAFTAKİ ETİKETLER ŞİŞİRİLDİ

Fırsatçılığın en net şekilde görüldüğü sektörlerden bir diğeri de perakende oldu. Daha önce hükümetin vatandaşı korumak adına uyguladığı KDV indiriminde de gıda fiyatlarını düşürmemekte direnen firmalar, asgari ücret zammının açıklanmasıyla beraber yine fırsatçılık derdine düştü.

Raflardaki ürünlerin etiketleri, zam açıklamasının ardından hızlıca değiştirildi. Özellikle temel gıda maddelerinde artış görülürken, zamdan önce ortalama 10 liraya satılan 1 litrelik süt 15 liraya, litrelik ayçiçeği yağı 34 liradan 40 liraya, 1,5 litrelik su 2.5 liradan 3 liraya, zeytinin kilo fiyatı 60 liradan 75 liraya, 15'li yumurta 20 liradan 25 liraya yükseldi.

Peki bu zamlar ne anlama geliyor? Aydın Ağaoğlu şöyle değerlendirdi:

"Tüketicilerin en çok tükettiği ürünlerde zamlar söz konusu. Üreticilerden zam yapılacağı haberleri geliyor. Vatandaş enflasyonun altında ezilmesin diye yüzde 30 zam yapıldı.

Daha bu para vatandaşın cebine bile girmedi. Vatandaş bu parayı ay sonunda alacak. Hemen fiyatları yukarı çektiler. Çay, şeker fiyatları yükseldi. Böyle bir şey olamaz. Burada fırsatçılık o yoksa bile vicdansızlık var. Zam yapacak bugünü mü buldun.

Bekle bir ay daha sabret. Yüzde 20 kazanıyorsan yüzde 10 kazan. İnsanlık büyük bir salgın atlatıyor, hükümetler bununla yaptı. Devlet bütçesinden aşılarımız ve tedavilerimiz yapıldı. Daha bu bitmeden kuzeyde bir savaş çıktı. Gıda da sorun var ve siz fiyat artırıyorsunuz.

Akaryakıt fiyatları düştü, roket gibi çıkan fiyatlar niye paraşütle iniyor. Bunu da iniyormuş gibi yapıyorlar. Vatandaş sahip değil, tüketici örgütleri var. Tüketici kanunu, rekabet kanunu var. Cezalar kesilmesine rağmen fiyatlar hala yukarı doğru gidiyor.

Sıvı yağ fiyatları bin 500 dolara kadar düştü. Ama raflardaki yağların fiyatları düşmüyor. Bu zamlar vatandaşın belini büküyor. Haksız kazanç sağlayanları vicdanları ile baş başa bırakmayacağız. Devlet ve tüketici peşinde olsun.

Stok yapanlar teşhir edilmeli, cezalar ertelenmemeli ve para cezasına çevrilmeli. İnsanlar bu marketleri tanımalı ve gitmemeli. Biz tüketicilerin elindeki güç hepsinden daha önemli. Tüketici almazsa kime satacak?"

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