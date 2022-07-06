Asgari ücret fırsatçıları zam yapmaya başladı! Maliyet artmadan zam ne anlama geliyor?

Daha bu para vatandaşın cebine bile girmedi. Vatandaş bu parayı ay sonunda alacak. Hemen fiyatları yukarı çektiler. Çay, şeker fiyatları yükseldi. Böyle bir şey olamaz. Burada fırsatçılık o yoksa bile vicdansızlık var. Zam yapacak bugünü mü buldun.