Asgari ücret fırsatçıları zam yapmaya başladı! Maliyet artmadan zam ne anlama geliyor?

Asgari ücretin yüzde 30 oranında artırılmasının ardından birçok sektör zammı fırsat bilerek ürünlerin fiyatını yükseltti. Zam açıklamasının hemen ertesinde herhangi bir maliyet artışı olmamasına rağmen temel gıda maddelerinde fiyatlar arttı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu değerlendirdi.

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