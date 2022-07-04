Enflasyon maaşlara nasıl yansıdı? Devlet asgari ücret ve memur zammında elini taşın altına koydu şimdi sıra özel sektörde

TİCARET BAKANLIĞI BİZE DOSTU DÜŞMANI GÖSTERMELİ

Ticaret Bakanlığı dostu ve düşmanı bilmeli. Bunu bize de göstermeli. Haziran ayında en çok fiyatı artan ürünler doğal gaz ve akaryakıt. Gerçi bunlar tüm dünyada artıyor.