Enflasyon maaşlara nasıl yansıdı? Devlet asgari ücret ve memur zammında elini taşın altına koydu şimdi sıra özel sektörde
A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem asgari ücrete yapılan zammı ve enflasyon rakamlarını yorumladı. Başkan Erdoğan'ın asgari ücrete yapılan zammı açıklamasının ardından marketlerin fiyatlarda yaptığı ani artışları ahlaki sorun kaynaklı olduğunu söyleyen Erdem, "Ticaret Bakanlığı bize dostu da düşmanı da göstermeli" ifadelerini kullandı. Asgari ücret ve memurlara yapılan zamla devletin elini taşın altına koyduğunu belirten Erdem "Şimdi elini taşın altına koyma sırası özel sektörde." dedi.
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında enflasyon rakamlarını, asgari ücrete yapılan zammı değerlendirdi.
TEDARİK ZİNCİRİ DÜNYADA BOZULDU
Sağlık krizinden sonra dünya ekonomileri tam toparlanmaya başlamıştı ki güvenlik krizi ortaya çıktı. Dünya genelinde tedarik zincirleri bozuldu ve enflasyon tüm dünyanın sorunu haline geldi.
ETİKETLERE GELEN ZAMLARDA AHLAKİ SORUN VAR
Mart ayından itibaren çok büyük destekler yapıldı. Virüsün üzerine adeta dünyada para atıldı ve paranın kıymeti azaldı. Asgari ücrete zam gelince etiketlere gelen zamlarda ahlaki sorun var. Devletin destek verdiği vatandaşlardan ne kopartırız derdine düşüyorlar.
AÇIKLAMA SONRASI MARKETLER ETİKETLERİ DEĞİŞTİRDİ
Devlet bir ara zam formülüne gitti. 2016'dan bu yana bir ilk gerçekleşti. Devlet enflasyonla mücadele etmeye çalışıyor. Bir yandan da sabit gelirli vatandaşlara yönelik bir koruma kalkanı getirmek istedi. Cuma günü sayın Cumhurbaşkanı rakamı açıkladığı anda marketler tüm etiketleri değiştirdi.
TİCARET BAKANLIĞI BİZE DOSTU DÜŞMANI GÖSTERMELİ
Ticaret Bakanlığı dostu ve düşmanı bilmeli. Bunu bize de göstermeli. Haziran ayında en çok fiyatı artan ürünler doğal gaz ve akaryakıt. Gerçi bunlar tüm dünyada artıyor.
ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 95 ZAM
Haziran'da sebze fiyatları düştü bunda mevsimsel etkiler de var. Enflasyonla mücadelede başarılı olursak bu fiyatları da geri çekebiliriz.
Sabit gelirliyi enflasyona karşı koruma kalkanıydı asgari ücrete yapılan zam. Asgari ücret sene başında 2825 liraydı. Şu an 5550 TL. Yüzde 95 oranında bir artış olmuş. Enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz mesajıdır bu.
ÖZEL SEKTÖR ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI
İşverenin ve istihdamın da korunması lazım. Devlet vergilerden de vazgeçti. Her bir çalışan için vergiden vazgeçiyor devlet ve elinden taşına koyuyor. Şimdi elini taşın altına koyma sırası özel sektörde.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DSİ personel alımı başvurusu ne zaman yapılacak? DSİ personel alımı başvuru şartları açıklandı mı?
- 2022 Dünya Kupası ne zaman başlayacak? Dünya Kupası hangi ayda başlayacak?
- Steam yaz indirimleri ne zaman bitecek, bitti mi? Steam yaz indirimleri ne kadar sürecek?
- TOKİ'den 100.000 konut müjdesi! Açıklama geldi, tarih belli oldu! TOKİ 100 bin konut hangi illere yapılacak? Başvurular ise...
- YKS sonuç tarihi açıklandı! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ÖSYM ile YKS sonuç tarihi açıklandı mı?
- Aile Destek Programı ne zaman sonuçlanır? Aile Destek Programı başvuruları bitti mi, devam ediyor mu?
- Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman, kaçıncı hafta? FB GS maçı hangi tarihte oynanacak?
- Derbi maçları ne zaman, kaçıncı hafta? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor derbi maçları kaçıncı hafta? Süper Lig 2022-2023 derbi haftaları...
- %42.35 zam baştan sona hesaplandı! 2550, 2600, 2750, 2800, 3,250 TL emekli maaşı alan ne kadar maaş alacak? SSK, Bağkur, 4C emekli...
- LGS tercihleri ne zaman, ayın kaçında bitiyor? LGS tercihler kaç gün sürecek?
- AÖL 3. dönem sınavı ne zaman 2022? Açık lise 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı, online mı olacak?
- Asgari ücret Temmuz zammı ne zaman yansıyacak? Zamlı asgari ücret bu ay ödenecek mi, yatacak mı?