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Enflasyon maaşlara nasıl yansıdı? Devlet asgari ücret ve memur zammında elini taşın altına koydu şimdi sıra özel sektörde

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 04.07.2022 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022
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Enflasyon maaşlara nasıl yansıdı? Devlet asgari ücret ve memur zammında elini taşın altına koydu şimdi sıra özel sektörde

A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem asgari ücrete yapılan zammı ve enflasyon rakamlarını yorumladı. Başkan Erdoğan'ın asgari ücrete yapılan zammı açıklamasının ardından marketlerin fiyatlarda yaptığı ani artışları ahlaki sorun kaynaklı olduğunu söyleyen Erdem, "Ticaret Bakanlığı bize dostu da düşmanı da göstermeli" ifadelerini kullandı. Asgari ücret ve memurlara yapılan zamla devletin elini taşın altına koyduğunu belirten Erdem "Şimdi elini taşın altına koyma sırası özel sektörde." dedi.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında enflasyon rakamlarını, asgari ücrete yapılan zammı değerlendirdi.

TEDARİK ZİNCİRİ DÜNYADA BOZULDU

Sağlık krizinden sonra dünya ekonomileri tam toparlanmaya başlamıştı ki güvenlik krizi ortaya çıktı. Dünya genelinde tedarik zincirleri bozuldu ve enflasyon tüm dünyanın sorunu haline geldi.

ETİKETLERE GELEN ZAMLARDA AHLAKİ SORUN VAR

Mart ayından itibaren çok büyük destekler yapıldı. Virüsün üzerine adeta dünyada para atıldı ve paranın kıymeti azaldı. Asgari ücrete zam gelince etiketlere gelen zamlarda ahlaki sorun var. Devletin destek verdiği vatandaşlardan ne kopartırız derdine düşüyorlar.

AÇIKLAMA SONRASI MARKETLER ETİKETLERİ DEĞİŞTİRDİ

Devlet bir ara zam formülüne gitti. 2016'dan bu yana bir ilk gerçekleşti. Devlet enflasyonla mücadele etmeye çalışıyor. Bir yandan da sabit gelirli vatandaşlara yönelik bir koruma kalkanı getirmek istedi. Cuma günü sayın Cumhurbaşkanı rakamı açıkladığı anda marketler tüm etiketleri değiştirdi.

TİCARET BAKANLIĞI BİZE DOSTU DÜŞMANI GÖSTERMELİ

Ticaret Bakanlığı dostu ve düşmanı bilmeli. Bunu bize de göstermeli. Haziran ayında en çok fiyatı artan ürünler doğal gaz ve akaryakıt. Gerçi bunlar tüm dünyada artıyor.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 95 ZAM

Haziran'da sebze fiyatları düştü bunda mevsimsel etkiler de var. Enflasyonla mücadelede başarılı olursak bu fiyatları da geri çekebiliriz.

Sabit gelirliyi enflasyona karşı koruma kalkanıydı asgari ücrete yapılan zam. Asgari ücret sene başında 2825 liraydı. Şu an 5550 TL. Yüzde 95 oranında bir artış olmuş. Enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz mesajıdır bu.

ÖZEL SEKTÖR ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI

İşverenin ve istihdamın da korunması lazım. Devlet vergilerden de vazgeçti. Her bir çalışan için vergiden vazgeçiyor devlet ve elinden taşına koyuyor. Şimdi elini taşın altına koyma sırası özel sektörde.

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