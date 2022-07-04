Sağlık üzerinden yeni kaos planı! Sendikalarda zemin bulan FETÖ'den algı operasyonları
FETÖ, Türkiye içinde sağlıkta şiddet konusunda yeni bir kaos planını devreye sokmaya çalışıyor. Türk Tabipler Birliği ve sendikalarda kendisine zemin bulan FETÖ, sağlıkta şiddetten bir kaos çıkartmayı amaçlıyor. FETÖ'nün bu planını yansıtan olaylar ve basında yer alan bazı haberleri sizler için derledik. İşte detaylar...
Sağlıkta şiddet konusu yeni bir kaos ortamı için FETÖ'ye fırsat olmaya başladı. Türk Tabipler Birliği ve sendikalarda kendisine zemin bulan FETÖ, sağlıkta şiddeti körükleyerek kaostan beslenme peşinde. Yaşanan bu olayları, basındaki bazı haberleri ve olayların arka planını sizler için derledik.
Muğla'da 14 Mart Tıp Bayramı'nda uzman çavuşun bir doktoru darp ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Olay anına ilişkin görüntülerde darp edilenin doktor değil, uzman çavuşun kendisi olduğu belirlendi.
36 SAAT NÖBET YALANI
Ankara'da nöbet dönüşü geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Doktor Rümeysa Berin Şen, Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çengelli köyünde toprağa verildi. Genç asistanın 36 saat nöbet tuttuğu ve yorgunluktan dolayı kaza yaptığı iddialarına yetkililerden açıklama geldi.
Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı olan Dr. Rümeysa Berin Şen için arkadaşları ve hastane yönetimi bir anma töreni düzenledi. Daha sonra konu hakkında hastane başhekimliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hastanemiz Kadın Doğum Kliniği Asistanı Dr. Rümeysa Berin Şen'in elim bir kazada hayatını kaybetmesinin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Bugün hastanemizde çalışma arkadaşımız için bir anma programı düzenledik. Çok sevdiğimiz bir ekip arkadaşımızı genç yaşında sonsuzluğa uğurlamak hepimizi derinden sarstı. Çalışma arkadaşımızın vefatı sonrası, sosyal medyada 36 saat nöbetten dolayı olayın meydana geldiğine ilişkin iddialar üzüntümüzü daha da artırmaktadır. Dr. Rümeysa Berin Şen, cuma gecesi normal nöbetini tutmuş ve cumartesi sabah nöbet bitiminde hastaneden ayrılıp evine giderken bu acı olay meydana gelmiştir" ifadeleri yer aldı.
DARP YALANI
Doktor Tahir Tarımer, 14 Mart Tıp Bayramı gününde şiddete uğradığını öne sürmüştü. Kırık gözlüğü ve çektiği görüntüleri paylaşmıştı. Malum sendikalar bu olay sonrası hemen koro halinde devleti suçladı.
O doktora sözde şiddet uygulayan kişinin uzman çavuş apandisit ameliyatı olduktan sonra onlarca sağlık çalışanının içinden protesto edilerek ayrılıyor. Kamuoyunda linç ediliyor.
DUVARLARI YUMRUKLADI
Hastanenin güvenlik kameralarıysa olayın sinsi bir senaryo olduğunu ortaya koyuyor. Bir doktor uzman çavuşa saldırıyor. Üstelik bu doktorun ilk olayı da değildi bu. Bir kadın hastaya bağırıp çağırıp duvarları yumrukladığı görüntülerde vicdanları ürpertiyor.
Yapılan araştırma sonucu bu doktorun çok geçmeden Muğla'da terörle mücadele şube müdürlüğü tarafından ifadesi alındığı ve 8 yıldır FETÖ dosyalarında itirafçıların ifadelerinde yer aldığı belirleniyor.
FETÖ BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI
2011/2015 yılları arasında örgütün öğrenci evlerinde kaldığı, Gaziantep Üniversitesinde tıp öğrencilerinden sorumlu olduğu, örgüte sosyal medya üzerinden para yardımı topladığı, örgüt içerisinde çeşitli görevlerde bulunduğu şeklinde bilgiler gün yüzüne çıkıyor.
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