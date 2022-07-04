Sağlık üzerinden yeni kaos planı! Sendikalarda zemin bulan FETÖ’den algı operasyonları

DUVARLARI YUMRUKLADI

Hastanenin güvenlik kameralarıysa olayın sinsi bir senaryo olduğunu ortaya koyuyor. Bir doktor uzman çavuşa saldırıyor. Üstelik bu doktorun ilk olayı da değildi bu. Bir kadın hastaya bağırıp çağırıp duvarları yumrukladığı görüntülerde vicdanları ürpertiyor.

Yapılan araştırma sonucu bu doktorun çok geçmeden Muğla'da terörle mücadele şube müdürlüğü tarafından ifadesi alındığı ve 8 yıldır FETÖ dosyalarında itirafçıların ifadelerinde yer aldığı belirleniyor.