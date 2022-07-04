Akaryakıt fiyatlarında indirim sürecek! Vatandaşlara müjdeli haber! EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz A Haber’de açıkladı

TÜRKİYE PETROL KONUSUNDA AVRUPA'DAKİ EN UCUZ ÜLKE

Buna bağlı olarak da Merkez Bankası'nın belirlediği fiyatlar da bizim iş piyasamızı belirliyor. Vergiler dünya genelinde bizden çok daha fazla. Avrupa'da en ucuz akaryakıt fiyatı Türkiye'de. Dünya genelinde de Türkiye petrol ucuzluğu konusunda listenin başlarında yer alıyor.