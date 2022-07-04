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Akaryakıt fiyatlarında indirim sürecek! Vatandaşlara müjdeli haber! EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz A Haber'de açıkladı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 04.07.2022 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022
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Akaryakıt fiyatlarında indirim sürecek! Vatandaşlara müjdeli haber! EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz A Haber’de açıkladı

A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz petrol fiyatlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Petrol fiyatlarının günlük değiştiğini vurgulayan Yılmaz, Türkiye ve Avrupa arasında yakıt fiyatları açısından bir kıyaslama yaptı. Petrolün varil fiyatının 100 doların altına inebileceğini söyleyen Yılmaz "Akaryakıt fiyatlarında indirimler sürecek" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz petrol fiyatlarına ilişkin A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında değerlendirmelerde bulundu.

ARZ TALEP DENGESİ

Klasik bir ekonomide arz talep dengesi gibi bir kural var. Bu kuralları belirleyen yerel ve global etkenler olabilir. Bir takım olaylar olduğunda petrol fiyatlarının yükseldiğini görebiliyoruz.

PETROL VE ENERJİ FİYATLARI GÜNLÜK DEĞİŞİYOR

Arz talep durumunu dünya genelinde yaşanan olaylar belirleyebiliyor. Petrol fiyatları ve enerji fiyatları günlük olarak değişebiliyor. Biz kurum olarak bunların hepsini takip ediyoruz.

TÜRKİYE PETROL KONUSUNDA AVRUPA'DAKİ EN UCUZ ÜLKE

Buna bağlı olarak da Merkez Bankası'nın belirlediği fiyatlar da bizim iş piyasamızı belirliyor. Vergiler dünya genelinde bizden çok daha fazla. Avrupa'da en ucuz akaryakıt fiyatı Türkiye'de. Dünya genelinde de Türkiye petrol ucuzluğu konusunda listenin başlarında yer alıyor.

200 MİLYAR LİRA DESTEK VAR

Avrupa'da bazı ülkelerde 2,8 euroya varan benzin litre fiyatı var. Türkiye'de enerji yönünden vatandaşları devlet büyük bir miktarla sübvanse etmekte. Rakam olarak doğal gaz ve elektrikte 200 milyar liraya var bir destek var. 50-60 milyarın üzerinde de bir sübvansiyon var.

110 DOLAR CİVARINDA

Petrol üreten ülkelerdeki yüzde 1-2 oranındaki ürün fazlalığının piyasaya etkisi daha farklı oluyor. 7-8 yıl önce petrol fiyatlarının 200 dolara kadar çıkabilme tehlikesi var dendi 25 dolarlara kadar düştü. Geçen hafta 130 dolardı. Bugün 110 dolar civarında.

RUSYA YARI YARIYA DÜŞÜRÜR MÜ?

Burada Rusya'nın tavrı çok önemli. Bugün 11 milyon varil petrol üretimi var. Rusya üretimini yarıya düşürürse 300 dolarları görebilir diyenler var. Bunlar anlık değişebilecek şeyler.

PETROL FİYATLARINDA İNDİRİM SÜRECEK

Bir takım kuruluşlar 100 doların altına ineceğine söylüyor. Bu öngörüler gerçekleşirse kesinlikle petrol fiyatlarında indirimler olacak. Müdahale anımız gelirse zaten biz müdahale ediyoruz. Petrol fiyatları 100 doların altına inebilir.

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