FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ağır hasta! Sağlık durumunda son durum ne? Son hali... Nazif Karaman A Haber’de açıkladı

TERÖRİSTBAŞI SONRASI NE OLACAK?

"40 yıldır süregelen bir yapı bu. Onun yerine kimin geleceği de bellidir. Paranın başında kimin olduğu da belli. Dizinin dibindeki adamlar da belli. Örgüt devam eder ama yerine gelecek kişi bu kadar etkili bir şekilde bu örgütü ayakta tutabilir mi bunu analiz etmek gerekiyor."