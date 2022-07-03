FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ağır hasta! Sağlık durumunda son durum ne? Son hali... Nazif Karaman A Haber'de açıkladı
A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in sağlık durumuna ilişkin son durumu açıkladı. Gülen'in ağır hasta olduğunu söyleyen Karaman, teröristbaşının 1,5 aydır ses kaydı veya video paylaşımında bulunmadığının da altını çizdi. Karaman, Gülen'in ölmesi sonrasında örgütün yapılanmasına ilişkin ise "40 yıldır süregelen bir yapı bu. Onun yerine kimin geleceği de bellidir. Paranın başında kimin olduğu da belli." ifadelerini kullandı.
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in sağlık durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
AĞIR HASTA OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR
"3 Mayıs ve 23 Mayıs tarihleri en son sesinin duyulduğu tarihler. 1,5 aydır ne videosu ne sesi yok ortada. Ağır hasta olduğu iddia ediliyor."
"BEN HASTAYIM TAKATİM YOK"
"Fetullah Gülen, 1 Mart 2022'de yaptığı açıklamada da ilk kez hasta olduğunu ilan etmişti. İlk kez ben hastayım, takatim yok demişti. 23 Mayıs'tan bu yana da ne ses kaydı ne videosu var."
TERÖRİSTBAŞI SONRASI NE OLACAK?
"40 yıldır süregelen bir yapı bu. Onun yerine kimin geleceği de bellidir. Paranın başında kimin olduğu da belli. Dizinin dibindeki adamlar da belli. Örgüt devam eder ama yerine gelecek kişi bu kadar etkili bir şekilde bu örgütü ayakta tutabilir mi bunu analiz etmek gerekiyor."
NE OLMUŞTU?
Fetullah Gülen'in son görüntüsü FETÖ hesaplarından 3 Mayıs 2022 tarihinde yayınlamıştı. Bu videoda Gülen'in konuşmadığı ve sadece dua ettiği görülüyordu. Gülen'in son ses kaydı ise 23 Mayıs 2022'de paylaşılmıştı.
3 Mayıs ve 23 Mayıs tarihlerinden itibaren Gülen'den yeni ses kaydı ya da video paylaşılmaması dikkat çekmişti.
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