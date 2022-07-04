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Altın fiyatlarında beklentiler neler? Gram altın ne kadar oldu? Düşüş sürer mi? Uzman ekonomistten flaş tahmin... Tarih verdi

A Haber
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Giriş: 04.07.2022 09:27
Son dakika altın fiyatları... Altında takip edilmesi gereken seviyeler neler? Gram altın ne kadar oldu? Düşüş sürer mi? Alım için uygun zaman ne? Ekonomist Belgin Maviş, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Uzman ekonomistten flaş altın tahmini UZMAN EKONOMİSTTEN FLAŞ ALTIN TAHMİNİ

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Uzman ekonomistten flaş altın tahmini
Uzman ekonomistten flaş altın tahmini
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