Altın fiyatlarında beklentiler neler? Gram altın ne kadar oldu? Düşüş sürer mi? Uzman ekonomistten flaş tahmin... Tarih verdi

Son dakika altın fiyatları... Altında takip edilmesi gereken seviyeler neler? Gram altın ne kadar oldu? Düşüş sürer mi? Alım için uygun zaman ne? Ekonomist Belgin Maviş, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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