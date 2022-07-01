A Haber kutsal topraklarda! 2 yıl aradan sonra Hac heyecanı
A Haber ekibinden Muhammed Emin Karadağ ve Erdal Balcı kutsal topraklarda Hac heyecanına ortak oluyor. Kurban Bayramı’na yaklaştıkça heyecan da artıyor. İşte Mekke'den Muhammed Emin Karadağ’ın izlenimleri…
Bilindiği gibi 2 senedi koronavirüs nedeniyle Hac ibadeti yapılamıyordu. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın aldığı kararla hasret son buldu. Hacı adayları Kabe'ye ve Mekke'ye gelmeye başladı. Müslümanların tavaf anı A Haber ekranlarına yansıdı.
Müslümanlar, Kabe'ye bir adım daha yakın olmak için tatlı bir heyecan içindeler. Suudi Arabistan bu yıl 1 milyon hacı adayını kabul etti. Bunlardan 37 bin 700'ünü Türk hacıları oluşturuyor. O noktada ayrı bir heyecan ve coşku yaşanıyor.
Burada insanlar kendilerine, ailelerine, ülkelerine ve devletlerine dua ediyor. Derin ve yoğun isler paylaşıyorlar. Suudi Arabistan, koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı önlemler de aldı. Kabe'nin etrafına bir bariyer çekildi. Hem Kabe'ye hem Hacer-ül Esved Taşı'na dokunmak yasak. Önümüzdeki yıllarda bu yasağın kalkması bekleniyor.
Kabe Allah'ın varlığının birliğinin bir simgesi, A Haber ekipleri bölgede insanların bu çerçevede yaşadığı hislere ortak oluyor. Kabe'de her ırktan her coğrafyadan Müslümanları görmek mümkün. Kimse kimseyi incitmeden Allah'a kul olmaya çalışıyor.
Kabe'de Osmanlı revaklarını görmek mümkün. Hacılar güneşten bunaldığı zaman bu revakların altına gidip serinliyor. Osmanlı'nın da Kabe'ye çok büyük hizmetleri oldu. İşte o kısımdan bahsederken A Haber ekiplerinden Muhammed Emin Karadağ gözyaşlarına hakim olamadı.
Kabe'nin etrafı gül suları ile yıkanıyor. Kabe'den yayılan güzel kokular hacıları cezbediyor. Tavaflarını sürdüren hacıları hava sıcaklığı etkiliyor. Bölgede hava sıcaklığı 40 derece ve üstünde seyrediyor. Sıcak ama ferah bir atmosfer yaşıyor hacı adayları.
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