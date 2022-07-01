A Haber kutsal topraklarda! 2 yıl aradan sonra Hac heyecanı

Müslümanlar, Kabe'ye bir adım daha yakın olmak için tatlı bir heyecan içindeler. Suudi Arabistan bu yıl 1 milyon hacı adayını kabul etti. Bunlardan 37 bin 700'ünü Türk hacıları oluşturuyor. O noktada ayrı bir heyecan ve coşku yaşanıyor.